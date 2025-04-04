وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس، إن تركيا عضو مميز في حلف الناتو منذ عام 1952.

وأضافت: "ستواصل بلادنا بنجاح تنفيذ واجباتها ومهامها التي تعهدت بها كما فعلت منذ انضمامها إلى الحلف في 1952"، وتابعت: "ستظلّ تركيا عضواً فعالاً وبنَّاءً في حلف شمال الأطلسي".

وانضمت تركيا إلى الناتو رسمياً في 18 فبراير/شباط 1952، ووقع بروتوكول الانضمام رئيس الجمهورية آنذاك جلال بايار.

وتأسس الناتو في 4 أبريل/نيسان 1949 في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1945)، بهدف إعادة نشر الأمن في أوروبا الغربية.

وجمع الحلف آنذاك الولايات المتحدة وكندا وبلجيكا وإنجلترا والدنمارك وفرنسا وهولندا وإيطاليا وأيسلندا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال تحت مظلة دفاعية جماعية.