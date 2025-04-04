تركيا
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في الذكرى 76 لتأسيسه.. تركيا تؤكد التزامها مهام حلف الناتو
احتفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، بالذكرى 76 لتأسيس حلف شمال الأطلسي "ناتو" الذي تتمتع بعضويته.
في الذكرى 76 لتأسيسه.. تركيا تؤكد التزامها مهام حلف الناتو
الدفاع التركية تحتفي بالذكرى 76 لتأسيس حلف الناتو / Others
4 أبريل 2025

وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس، إن تركيا عضو مميز في حلف الناتو منذ عام 1952.

وأضافت: "ستواصل بلادنا بنجاح تنفيذ واجباتها ومهامها التي تعهدت بها كما فعلت منذ انضمامها إلى الحلف في 1952"، وتابعت: "ستظلّ تركيا عضواً فعالاً وبنَّاءً في حلف شمال الأطلسي".

وانضمت تركيا إلى الناتو رسمياً في 18 فبراير/شباط 1952، ووقع بروتوكول الانضمام رئيس الجمهورية آنذاك جلال بايار.

وتأسس الناتو في 4 أبريل/نيسان 1949 في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1945)، بهدف إعادة نشر الأمن في أوروبا الغربية.

وجمع الحلف آنذاك الولايات المتحدة وكندا وبلجيكا وإنجلترا والدنمارك وفرنسا وهولندا وإيطاليا وأيسلندا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال تحت مظلة دفاعية جماعية.

مصدر:TRT ARABI
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