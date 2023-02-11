عبر صلوات ودعوات ومساعدات وتبرعات رسمية وشعبية تحولت المساندة العربية الجمعة إلى ما هو أشبه "بانتفاضة" لدعم تركيا وسوريا لمواجهة الزلزال الذي ضربهما الاثنين.

وفجر الاثنين ضربت زلازل جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة، إضافة إلى مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

ووفق وكالة الأناضول تنوع الدعم العربي رسمياً وشعبياً الجمعة عبر أداء صلاة الغائب في مساجد كثيرة من الدول العربية، ودعاء الخطباء في صلاة الجمعة لنصرة تركيا وسوريا، بجانب تواصل المساعدات والتبرعات والنداءات العربية لغوث البلدين.

وجاءت صور الدعم العربي غير المسبوق الجمعة على النحو التالي:

أولاً: صلاة غائب ودعوات

أدى آلاف الأشخاص صلاة الغائب في مساجد دول عربية الجمعة على أرواح ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

ووفق رصد الأناضول جرى ذلك في مساجد الضفة العربية وقطاع غزة بجانب المسجد الأقصى بمدينة القدس و"جميع مساجد" الإمارات والبحرين والأردن وأغلب مناطق لبنان لا سيما العاصمة بيروت، بجانب مدينة تعز اليمنية (جنوب غرب) ومدينة عفرين شمالي سوريا ومسجد بن نابي في العاصمة الليبية طرابلس.

كما دعا بندر بن عبد العزيز بليلة ويوسف أبو اسنينة خطيبا المسجدين الحرام والأقصى الجمعة المسلمين لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال، داعين بالرحمة للموتى والشفاء للمصابين.

ودعا "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" الجمعة للمسارعة إلى إغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

ثانياً: تبرعات رسمية وشعبية لا تتوقف

شهدت التبرعات العربية على المستوى الرسمي والشعبي تدفقاً لافتا لدعم تركيا وسوريا بمواجهة تداعيات الزلزال.

وتبرع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الجمعة بـ50 مليون ريال قطري (14 مليون دولار) لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

وبلغ حجم التبرعات لحملة "سند وعون" القطرية الجمعة 168 مليون ريال قطري (46 مليون دولار) في يومها الأول عبر تلفزيون قطر الرسمي لصالح منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا.

كما أعلنت الجزائر الجمعة تخصيص مساعدات مالية بقيمة قدرها 30 مليون دولار لتركيا و15 مليون دولار لسوريا تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون".

وفي السعودية شارك 679 ألفاً و830 شخصاً في حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم" الحكومية لإغاثة سوريا وتركيا بحصيلة بلغت 239 مليوناً و108 آلاف و668 ريالاً (63,718 مليون دولار)، حتى الساعة 21:44 ت.غ مساء الجمعة.

وفي الأردن أعلنت الكنائس الكاثوليكية الجمعة تخصيص تبرعات قداسات يومَي الأحد القادمين، لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

وفي فلسطين قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري لوكالة الأناضول إن "حصيلة التبرعات التي جُمعت من مساجد الضفة الغربية بعد صلاة الجمعة بلغت تقريباً نحو 3 ملايين و500 ألف شيكل (نحو مليون دولار)".

ثالثاً: جسور إغاثة تتواصل

في هذا السياق أعلنت الخارجية الأردنية مساء الجمعة إرسال مستشفى ميداني عسكري إلى قهرمان مرعش جنوبي تركيا بجانب بدء إرسال قوافل برية إلى سوريا وتركيا للمساعدة في مواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلدين.

وفي لبنان أعلن وزير البيئة ناصر ياسين الجمعة أن بلاده تعتزم إرسال بعثات إضافية إلى تركيا للمشاركة في أعمال الإغاثة عقب الزلزال المدمر الذي ضربها.

ووصلت إلى تركيا الجمعة ثلاث طائرات سعودية إغاثية إضافية ليرتفع الإجمالي إلى 5، وذلك ضمن جسر جوي سيرته المملكة للمساهمة في إغاثة متضرري الزلزال، إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

والخميس وصلت إلى تركيا طائرتان إغاثيتان سعوديتان تقلان "فرق الإسعاف والإنقاذ المتخصصة و98 طناً من المواد الإغاثية تشتمل على سلال غذائية وخيام وحقائب إيواء وبطانيات بالإضافة إلى المواد الطبية"، وفق ما ذكرته سابقاً الوكالة.

وفي الكويت أفادت وسائل إعلام منها وكالة الأنباء الرسمية للبلاد بأن "السبت سيشهد انطلاق حملة موسعة لجمع التبرعات لإغاثة منكوبي الزلزال تحت عنوان "الكويت بجانبكم"، بتوجيهات من القيادة السياسية"، دون تفاصيل أكثر.

وفي أبو ظبي أعلن "طيران الإمارات" عن اعتزامه تسيير جسر جوي إنساني، لدعم جهود الإغاثة بتركيا.

والجمعة واصل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ أعماله الإغاثية بتركيا للبحث عن ناجين أسفل الأنقاض، متنقلاً على "ثلاث مناطق هي الأصعب في محافظة قهرمان مرعش (مركز الزلزال) منذ حدوث الزلزال"، وفق الوكالة.

وحتى مساء الخميس أعلنت الإمارات تسيير 22 طائرة إغاثية تحمل 640 طناً من المساعدات منها 7 طائرات إلى سوريا و15 إلى تركيا على متنها فرق بحث وإنقاذ ومستشفى ميدانياً متنقلاً بكامل تجهيزاته.

وفي سلطنة عمان أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف عبر تويتر الجمعة أن "فريقها الوطني يواصل عمليات البحث والإنقاذ مع الفرق الدولية الأخرى ،وتقديم العناية الطبية للمتضررين جراء الزلزال في تركيا".

وفي العراق ‎أجرى رئيس البلاد عبد اللطيف جمال رشيد الجمعة اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدم خلاله التعازي، مؤكداً تضامن بغداد مع أنقرة، وفق الرئاسة العراقية.

ومنذ وقوع الزلزال حتى الخميس أعلنت 14 دولة عربية رسمياً إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم تركيا، هي السعودية وقطر والكويت والإمارات ومصر ولبنان والجزائر والأردن والبحرين وليبيا وتونس وفلسطين والعراق وموريتانيا.