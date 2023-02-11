سياسة
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أقار: 25 ألفاً  من القوات المسلحة التركية يعملون في منطقة الزلزال
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن 25 ألفاً و67 عنصراً من القوات المسلحة يعملون في منطقة الزلزال، وتفقَّد أقار رفقة رئيس الأركان يشار غولر سير العمل في إطار "ممر المساعدة الجوية" الذي أطلقته وزارة الدفاع.
أقار: 25 ألفاً  من القوات المسلحة التركية يعملون في منطقة الزلزال
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أكد جمع 57 مروحية متعددة الأغراض في قاعدة إنجرليك بأضنة، وتخصيصها لخدمة المناطق المتضررة من الزلزال / صورة: AA
11 فبراير 2023

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار السبت إن 25 ألفاً و67 عنصراً من القوات المسلحة يعملون في منطقة الزلزال.

وخلال زيارته ولاية أضنة تفقَّد أقار برفقة رئيس الأركان يشار غولر سير العمل في إطار "ممر المساعدة الجوية" الذي أطلقته الوزارة إثر الزلزال لنقل الأفراد والمعدات إلى المناطق المنكوبة.

كما عقد اجتماعاً عبر اتصال مرئي شارك فيه قادة الوحدات العاملة في منطقة الزلزال، وتلقى إحاطة حول الوضع الأخير فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة الميدانية.

وأضاف أقار: "حتى الآن نفذنا 707 طلعات جوية بـ63 طائرة ونقلنا عبرها 9 آلاف و780 من الأفراد المختصين و625 طناً من المستلزمات".

ولفت إلى أن الطائرات التي تنقل الأفراد والمعدات تنقل المصابين والمواطنين الراغبين في مغادرة المناطق المنكوبة خلال عودتها.

كما أشار إلى تخصيص مروحيات تابعة للقوات المسلحة لنقل الأفراد والمعدات أيضاً.

وأوضح أنه جرى جمع 57 مروحية متعددة الأغراض في قاعدة إنجرليك بأضنة، وتخصيصها لخدمة المناطق المتضررة من الزلزال.

وأفاد بإجراء 710 طلعات جوية عبر المروحيات حتى الآن.

كما لفت الوزير أقار من جهة أخرى إلى وجود 24 سفينة تعمل في إطار "ممر المساعدة البحرية".​​​​​​​

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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