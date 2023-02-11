أعادت السلطات التركية فتح معبر "علي جان" الحدودي مع أرمينيا بعد 35 عاما من إغلاقه، لإيصال المساعدات للمناطق المتضررة من الزلزال.

ومن خلال المعبر، دخلت 5 شاحنات مساعدات أرمينية إلى الأراضي التركية متجهة إلى مناطق الزلزال.

وكان معبر "علي جان" شهد حادثة مماثلة عام 1988 إذ عبرت شاحنات مساعدات تركيا إلى أرمينيا التي تعرضت لزلزال.

ارتفعت حصيلة وفيات زلازل تركيا إلى 21 ألفاً و848 والمصابين إلى 80 ألفاً و104، فيما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن زلزال قهرمان مرعش أقوى وأكثر تدميراً بثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999 المحفور في ذاكرة البلاد.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال، هي أضنة وآدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.