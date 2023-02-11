وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، السبت، الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا بأنه "أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أجراه غريفيث بعد وصوله إلى ولاية قهرمان مرعش التركية التي ضربها زلزال الاثنين الماضي.

وقال غريفيث: "أنا هنا للتأكد من عدم نسيان هؤلاء الناس" المتضررين من الزلزال.

وأشاد المسؤول الأممي باستجابة تركيا للزلزال ووصفها بأنها "استثنائية"، وأثنى على "شجاعة المستجيبين الأوائل للكارثة الذين يعملون على مدى الساعة".

وتابع غريفيث أن الزلزال يعد "أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام".

وأوضح أنه سيطلق عملية لمدة ثلاثة أشهر تهدف للمساعدة في دفع تكاليف عمليات الإنقاذ والإغاثة في تركيا وسوريا.

وأعرب غريفيث عن أمله أن تذهب المساعدات في سوريا إلى مناطق سيطرة النظام والمعارضة، مشيراً أن الأمور في هذا الصدد "لم تتضح بعد".​​​​​​​

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.