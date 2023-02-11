سياسة
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جاوش أوغلو: 99 دولة عرضت علينا المساعدة عقب كارثة الزلزال
كشف وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن 99 دولة عرضت المساعدة عقب كارثة الزلزال، أبدى 20 منها استعداداً لإنشاء مستشفيات ميدانية، و68 أخرى لا تزال طواقمها تعمل إلى الآن في المناطق المنكوبة.
جاوش أوغلو: 99 دولة عرضت علينا المساعدة عقب كارثة الزلزال
جاوش أوغلو خلال زيارته لولاية قهرمان مرعش المتضررة من الزلزال / صورة: AA
11 فبراير 2023

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو السبت إن 99 دولة عرضت على تركيا تقديم المساعدة عقب كارثة الزلزال، بينها طواقم 68 دولة تعمل حاليا في المناطق المنكوبة.

وأضاف في تصريح صحفي خلال زيارته لولاية قهرمان مرعش، رفقة نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف، أن أكثر من 20 دولة عرضت إنشاء مستشفيات ميدانية في المناطق المنكوبة.

وأوضح أن 10 مستشفيات ميدانية جرى إنشاؤها بالمنطقة، بينها مستشفى لكل من الهند وإسرائيل وروسيا وأوزبكستان وأذربيجان، فيما أنشأت قطر والإمارات 4 مستشفيات.

وأشار الوزير إلى أن تصنيع وإنشاء الكرفانات (منازل مسبقة الصنع) أو استيرادها، سيستغرق وقتاً، لذا تولي الحكومة أهمية لإنشاء مخيمات في الوقت الحالي.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال، هي أضنة وآدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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