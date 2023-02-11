تواصل جهود إنقاذ الناجين والمصابين وانتشال الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة زلزال قهرمان مرعش جنوبي تركيا، لليوم السادس على التوالي.

ولم تفقد فرق البحث والإنقاذ الأمل رغم كل الصعوبات وتضاؤل فرص النجاة لمن بقي تحت الأنقاض، واستطاعت إنقاذ عديد من الأشخاص اليوم السبت.

وتمكنت فرق الإنقاذ، السبت، من انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 131 ساعة على الزلزال بولاية هاطاي جنوبي تركيا.

وبعد رصدها أصواتاً قادمة من تحت أنقاض مبنى مكون من 4 طوابق في قضاء "بلن" كثفت الفرق جهودها في الموقع.

ونجحت الفرق في إخراج الطفلة إرام (7 أعوام) وجرى نقلها إلى المشفى.

وكانت الفرق أخرجت والدة الطفلة، حليمة باغري أجيق (27 عاماً) أول أمس من أنقاض نفس المبنى ونُقلت إلى ولاية مرسين للعلاج.

كما جرى إنقاذ طفلة تبلغ عامين، بعد قضائها 122 ساعة تحت أنقاض منزلها المهدم جراء الزلزال بولاية هاطاي.

وحسب مراسل الأناضول باشرت طواقم الإنقاذ التابعة لقوات الدرك (الجندرمة) عملها بعد سماعها أنين الطفلة تحت الركام بقضاء أنطاكية في الولاية.

وبعد عمل دؤوب تمكنت الفرق من إنقاذ الطفلة آسيا، لتُنقل إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية لها.

واستطاعت فرق البحث التركية كذلك إنقاذ طفل بعد قضائه 128 ساعة تحت ركام منزله المهدم جراء الزلزال بالولاية ذاتها.

وكثفت طواقم الإنقاذ عملها لتتمكن من إنقاذ الطفل أردا جان أوفون (13 عاماً)، ليُنقل بعد إجراء الإسعافات الأولية إلى المستشفى.

وفي السياق، تمكنت فرق الإنقاذ الأذربيجانية من إنقاذ سيدة بعد قضائها 120 ساعة تحت ركام منزلها المهدم جراء الزلزال في ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا.

وحسب بيان وزارة الحالات الطارئة الأذربيجانية، جرى إنقاذ فاطمة البالغة من العمر 50 عاماً، في ولاية قهرمان مرعش.

كما تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال طفل رضيع على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد 128 ساعة على الزلزال في ولاية هاطاي، عقب رصدها صوتاً قادماً من تحت أنقاض مبنى كان يسكنه وعائلته.

وفي ولاية آدي يامان، جرى إنقاذ رجل وزوجته بعد قضائهما 128 ساعة تحت ركام منزلهما المهدم جراء الزلزال.

وبعد أعمال البحث تمكنت فرق الإنقاذ من تحديد مكان ناجين تحت ركام بناء مهدم من 8 طوابق.

أما في ولاية غازي عنتاب، جرى انتشال 4 أشخاص بينهم طفل وهم أحياء من تحت الأنقاض في قضاء نورداغي، بعد 129 ساعة على كارثة الزلزال.

ونجحت الفرق في إخراج الأشخاص الأربعة وهم مصابون من تحت الأنقاض، وجرى نقلهم بسيارات إسعاف إلى المستشفى.

كما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 132 ساعة على وقوع الزلزال بقضاء إصلاحية التابع لولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا

وأفاد مراسل الأناضول، بأن عملية إنقاذ الطفلة استغرقت نحو 12 ساعة، فيما تستمر جهود البحث عن أحياء تحت الأنقاض.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلَّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال، هي أضنة وآدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.