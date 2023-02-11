سياسة
4 دقيقة قراءة
“أمل مستمر“.. أطفال وأسر يخرجون أحياء من تحت الأنقاض بعد 130 ساعة
رغم الخسائر الفادحة بالأرواح التي خلفها الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا الاثنين الماضي، وتعذُّر الوصول إلى آلاف الأشخاص العالقين تحت الأنقاض، لم تفقد فرق الإنقاذ الأمل إذ انتشلت عديداً من الناجين من بين ركام منازلهم لليوم السادس على التوالي.
“أمل مستمر“.. أطفال وأسر يخرجون أحياء من تحت الأنقاض بعد 130 ساعة
تركيا.. إنقاذ طفلة من أنقاض الزلزال بعد 131 ساعة / صورة: AA
11 فبراير 2023

تواصل جهود إنقاذ الناجين والمصابين وانتشال الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة زلزال قهرمان مرعش جنوبي تركيا، لليوم السادس على التوالي.

ولم تفقد فرق البحث والإنقاذ الأمل رغم كل الصعوبات وتضاؤل فرص النجاة لمن بقي تحت الأنقاض، واستطاعت إنقاذ عديد من الأشخاص اليوم السبت.

وتمكنت فرق الإنقاذ، السبت، من انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 131 ساعة على الزلزال بولاية هاطاي جنوبي تركيا.

وبعد رصدها أصواتاً قادمة من تحت أنقاض مبنى مكون من 4 طوابق في قضاء "بلن" كثفت الفرق جهودها في الموقع.

ونجحت الفرق في إخراج الطفلة إرام (7 أعوام) وجرى نقلها إلى المشفى.

وكانت الفرق أخرجت والدة الطفلة، حليمة باغري أجيق (27 عاماً) أول أمس من أنقاض نفس المبنى ونُقلت إلى ولاية مرسين للعلاج.

كما جرى إنقاذ طفلة تبلغ عامين، بعد قضائها 122 ساعة تحت أنقاض منزلها المهدم جراء الزلزال بولاية هاطاي.

وحسب مراسل الأناضول باشرت طواقم الإنقاذ التابعة لقوات الدرك (الجندرمة) عملها بعد سماعها أنين الطفلة تحت الركام بقضاء أنطاكية في الولاية.

وبعد عمل دؤوب تمكنت الفرق من إنقاذ الطفلة آسيا، لتُنقل إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية لها.

واستطاعت فرق البحث التركية كذلك إنقاذ طفل بعد قضائه 128 ساعة تحت ركام منزله المهدم جراء الزلزال بالولاية ذاتها.

وكثفت طواقم الإنقاذ عملها لتتمكن من إنقاذ الطفل أردا جان أوفون (13 عاماً)، ليُنقل بعد إجراء الإسعافات الأولية إلى المستشفى.

وفي السياق، تمكنت فرق الإنقاذ الأذربيجانية من إنقاذ سيدة بعد قضائها 120 ساعة تحت ركام منزلها المهدم جراء الزلزال في ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا.

وحسب بيان وزارة الحالات الطارئة الأذربيجانية، جرى إنقاذ فاطمة البالغة من العمر 50 عاماً، في ولاية قهرمان مرعش.

كما تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال طفل رضيع على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد 128 ساعة على الزلزال في ولاية هاطاي، عقب رصدها صوتاً قادماً من تحت أنقاض مبنى كان يسكنه وعائلته.

وفي ولاية آدي يامان، جرى إنقاذ رجل وزوجته بعد قضائهما 128 ساعة تحت ركام منزلهما المهدم جراء الزلزال.

وبعد أعمال البحث تمكنت فرق الإنقاذ من تحديد مكان ناجين تحت ركام بناء مهدم من 8 طوابق.

أما في ولاية غازي عنتاب، جرى انتشال 4 أشخاص بينهم طفل وهم أحياء من تحت الأنقاض في قضاء نورداغي، بعد 129 ساعة على كارثة الزلزال.

ونجحت الفرق في إخراج الأشخاص الأربعة وهم مصابون من تحت الأنقاض، وجرى نقلهم بسيارات إسعاف إلى المستشفى.

كما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 132 ساعة على وقوع الزلزال بقضاء إصلاحية التابع لولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا

وأفاد مراسل الأناضول، بأن عملية إنقاذ الطفلة استغرقت نحو 12 ساعة، فيما تستمر جهود البحث عن أحياء تحت الأنقاض.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلَّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال، هي أضنة وآدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us