سياسة
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مسؤول أممي: عمليات الإنقاذ في الولايات التركية اقتربت من النهاية
قال مفوض الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث إن عمليات الإنقاذ في الولايات التركية المتضررة من الزلازل بدأت تقترب من النهاية. ونوه إلى أن مرحلة إعادة الإعمار ستبدأ عقب ذلك.
مسؤول أممي: عمليات الإنقاذ في الولايات التركية اقتربت من النهاية
مفوض الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث / صورة: AA
11 فبراير 2023

أعلن مفوض الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث السبت أن عمليات الإنقاذ بدأت تقترب من النهاية في الولايات التركية العشر المتضررة من الزلزال المدمر.

وقال خلال زيارة أجراها لولاية قهرمان مرعش للأناضول: "لقد اقتربنا من نهاية مرحلة الإنقاذ، وبعدها تأتي مرحلة التعافي وبداية الإعمار، والتخطيط للمنازل والشقق والمباني المراد إعادة بنائها".

وأشار إلى أن مرحلة التعافي من آثار الزلزال المدمر" ستعتمد بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية"، مشيرا إلى أن الحكومة التركية "ستقود عملية إعادة بناء المنازل المدمرة".

وأضاف: "في مرحلة التعافي من الكوارث، يلعب المجتمع الإنساني دوراً كبيراً، وهذا هو السبب في أننا سنطلق نداء لجمع الأموال لتوفير التمويل للوكالات المعنية ومساعدة الأشخاص المنكوبين".

وأوضح غريفيث أن الأمم المتحدة ستوجه جهودها باتجاه المساعدة الإنسانية خلال الفترة التي يضطر فيها الناس إلى العيش في مساكن مؤقتة".

وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الأممي على أن المرحلة الثانية بعد الكوارث الطبيعية "قد تكون أكثر قلقاً ليس فقط في تركيا ولكن أيضاً في سوريا المتضررة، إذ سيحتاج الضحايا الناجون إلى المساعدة في سبل عيشهم وعلى كيفية الحصول الغذاء والدواء".

وتابع: "قلقون للغاية كما تعلمون بشأن المرحلة الثانية من كارثة طبيعية بهذا الحجم والأمر غالباً مرتبط بالوضع الصحي، إذ لدينا مخاوف كبيرة هنا (تركيا) وفي سوريا، من المشكلات الصحية التي سيجرى التعامل معها".

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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