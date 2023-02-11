سياسة
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شاهد| عمال نظافة بمطار جدة يتبرعون لضحايا الزلزال عبر قافلة عمرة تركية
بادر عمال نظافة من جنسيات مختلفة بمطار جدة، بتقديم تبرعات مالية لمعتمرين أتراك. وطلبوا منهم إيصالها إلى المتضررين من الزلزال.
شاهد| عمال نظافة بمطار جدة يتبرعون لضحايا الزلزال عبر قافلة عمرة تركية
عمال نظافة بمطار جدة يتبرعون لضحايا الزلزال عبر قافلة عمرة تركية / Others
11 فبراير 2023

قدّم عمال نظافة بمطار جدة بالسعودية، تبرعات مالية لقافلة عمرة تركية، من أجل إيصالها للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

وفي حديث للأناضول يروي المواطن التركي تمل طوران مجيء أحد عمال النظافة في المطار إليه مقدماً له نقوداً تبرعات من أجل الزلزال الذي ضرب تركيا.

وبعد رؤية زملائه بالعمل تقديمه للتبرعات سارعت مجموعة من عمال النظافة من بنغلاديش والسنغال وغيرها من الجنسيات لتقديم التبرعات للمعتمرين الأتراك من أجل إيصالها إلى المتضررين.

وأعرب طوران عن دهشته ودهشة قافلة المعتمرين، بقدوم عمال النظافة إليهم وتقديمهم للتبرعات.

وقال طوران: "ظننت في البداية أنّ النقود سقطت منا، وأعادوها إلينا، ثم جاء إلينا بقية زملائه وقدموا لنا النقود، سألتهم ما هذه النقود؟ قالوا: إخوتنا تضرروا من الزلزال، خذوا هذه النقود وساعدوا بها المتضررين".

وأكد طوران أن النقود التي قدمت له سيودعها في الحسابات البنكية المخصصة للمساعدات.

ونشر طوران هذه المشاهد في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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