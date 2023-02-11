تواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها دون أن تفقد الأمل لإنقاذ الناجين والمصابين وانتشال الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة زلزال قهرمان مرعش جنوبي تركيا، لليوم السادس على التوالي.

وفي هذا الإطار أنقذت فرق الإغاثة والنجدة أسرة تركية من 3 أشخاص من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا بعد 138 ساعة على كارثة الزلزال.

وقال مراسل الأناضول إن الفرق أخرجت المواطن جلال طاشخان وزوجته ياسمين وابنهما أنصار أحياء من أنقاض مبنى في قهرمان مرعش.

وجرى تسليم أفراد الأسرة إلى فرق الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى من أجل العلاج.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.