سياسة
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"لم يفقدوا الأمل".. إنقاذ أسرة تركية من تحت الأنقاض بعد 138 ساعة من الزلزال
رغم مرور أكثر من 138 ساعة على الزلزال تمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال أسرة تركية من 3 أشخاص من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش.
"لم يفقدوا الأمل".. إنقاذ أسرة تركية من تحت الأنقاض بعد 138 ساعة من الزلزال
إنقاذ أسرة تركية بعد 138 ساعة من أنقاض الزلزال / صورة: AA
11 فبراير 2023

تواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها دون أن تفقد الأمل لإنقاذ الناجين والمصابين وانتشال الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة زلزال قهرمان مرعش جنوبي تركيا، لليوم السادس على التوالي.

وفي هذا الإطار أنقذت فرق الإغاثة والنجدة أسرة تركية من 3 أشخاص من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا بعد 138 ساعة على كارثة الزلزال.

وقال مراسل الأناضول إن الفرق أخرجت المواطن جلال طاشخان وزوجته ياسمين وابنهما أنصار أحياء من أنقاض مبنى في قهرمان مرعش.

وجرى تسليم أفراد الأسرة إلى فرق الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى من أجل العلاج.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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