سياسة
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بعد حادثة المنطاد.. كندا تعلن إسقاط جسم مجهول انتهك مجالها الجوي
أسقطت مقاتلة أمريكيّة جسماً غير محدّد فوق كندا بعد ظهر السبت في إطار عملية مشتركة بين واشنطن وأوتاوا، في حادثة جديدة يشهدها المجال الجوّي لأمريكا الشماليّة بعد إسقاط منطاد صيني يُشتبه بأنّه لأغراض التجسّس الأسبوع الماضي.
بعد حادثة المنطاد.. كندا تعلن إسقاط جسم مجهول انتهك مجالها الجوي
ترودو: أمرتُ بإسقاط جسم غير محدّد انتهك المجال الجوّي الكندي / صورة: Reuters
12 فبراير 2023

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية أسقطت جسماً مجهولاً انتهك المجال الجوي الكندي.

وقال ترودو في تغريدة على تويتر السبت: "أمرتُ بإسقاط جسم مجهول انتهك المجال الجوي الكندي".

وأضاف أن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (Norad) أسقطت الجسم فوق مقاطعة يوكون أقصى شمال غربي كندا.

وأضاف: "أُرسِلت طائرات من كندا والولايات المتحدة"، وقد تمكّن صاروخ AIM 9X أطلقته طائرة F-22 أمريكيّة من "إصابة" هدفه.

وفي تغريدة أخرى صرح ترودو بأنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الجسم المجهول.

وأشار إلى أن القوات الكندية ستُحلل حطام الجسم الذي أُسقط.

وذكرت وزيرة الدفاع الوطني الكنديّة أنيتا أناند خلال مؤتمر صحفي مساء السبت أنّ ذلك الجسم كان يحلّق على ارتفاع "40 ألف قدم" (12200 متر) وأنه أُسقِط على بُعد "نحو 100 ميل (160 كلم) من الحدود الكنديّة الأمريكيّة نحو الساعة 20:40 ت.غ.

من جهته أوضح المتحدّث باسم البنتاغون بات رايدر أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن أذن للمقاتلة "بالعمل مع كندا"، علما بأنّها إحدى طائرات قيادة الدفاع الجوّي لأمريكا الشماليّة (نوراد).

وقد اتخذ بايدن وترودو قرار تحييد الجسم بدافع "الحذر الشديد وبناء على توصية قواتهما المسلحة"، حسبما قال البيت الأبيض في بيان.

وقبل أسبوع أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إسقاط منطاد استطلاع صيني دخل مجالها الجوي فوق المحيط الأطلسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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