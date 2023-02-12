تمكنت فرق الإنقاذ الأحد من انتشال شخص على قيد الحياة من أنقاض مبنى بعد 149 ساعة على الزلزال في ولاية هاطاي جنوبي تركيا.

وعقب رصدها مؤشرات على وجود شخص حيّ تحت أنقاض مبنى مؤلف من 6 طوابق في مدينة أنطاكيا كثّفت الفرق جهودها للوصول إلى المواطن مصطفى صاري غول (35 عاماً).

ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج صاري غول من تحت الأنقاض بعد جهود استمرت نحو 5 ساعات بدعم من عناصر الجيش التركي وفرق قادمة من رومانيا، ليُنقل بعد ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي هاطاي أيضاً أنقذت فرق الإغاثة والنجدة امرأة حاملاً وشقيقها من تحت الأنقاض بعد مُضيّ 140 ساعة على كارثة الزلزال.

وقال مراسل الأناضول إن فرق الإنقاذ أخرجت المرأة وشقيقها من تحت الأنقاض في حي نارليجه بمركز مدينة أنطاكيا التابع لولاية هاطاي، حيث سُلّما للكوادر الطبية لنقلهما إلى المستشفى من أجل العلاج.

كما نجحت فرق إطفاء تركية في إنقاذ رضيع ذي 7 أشهر من تحت الأنقاض في هاطاي أيضاً بعد مضيّ 140 ساعة.

وقالت رئاسة بلدية قوجة إيلي الكبرى في بيان إن فرق إطفاء تابعة لها أنقذت الرضيع حمزة من تحت أنقاض مبنى في منطقة أنطاكيا التابعة لهاطاي.

وفي غازي عنتاب تمكنت فرق الإنقاذ الأحد من انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 146 ساعة على الزلزال.

وعقب رصدها صوتاً تحت أنقاض مبنى مؤلف من 6 طوابق في قضاء نيزيب بالولاية نجحت الفرق في إخراج الطفلة أيلول قليج بعد جهود استغرقت نحو 9 ساعات.

وفي قهرمان مرعش مركز الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أنقذت فرق الإغاثة والنجدة الشاب السوري محمد حبيب من تحت الأنقاض بعد مضي 140 ساعة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن فرق الإنقاذ التابعة لبلدية ولاية صقاريا أخرجت الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، من تحت الأنقاض في منطقة "12 فبراير" بمركز الولاية.

وسُلّم حبيب لسيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى من أجل العلاج.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.