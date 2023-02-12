نجحت فرق الإغاثة الأذربيجانية في إنقاذ 51 شخصاً من تحت الأنقاض في زلزال قهرمان مرعش جنوب تركيا.

وذكرت وزارة الطوارئ الأذربيجانية في بيان الأحد أن طواقمها الإغاثية في قهرمان مرعش تواصل أعمال البحث والإنقاذ.

وأكدت أن تلك الطواقم تمكنت من انتشال 51 شخصاً على قيد الحياة من تحت الأنقاض، مع الوصول إلى جثامين 518 قضوا في الزلزال.

ويذكر أن أذربيجان أوفدت إلى تركيا 899 عنصراً لمساندة أعمال البحث والإنقاذ عقب الزلزال.

والاثنين الماضي ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.