سياسة
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طواقم أذربيجانية تنجح بإنقاذ 51 شخصاً بزلزال تركيا والوصول إلى 518 جثة
ذكرت وزارة الطوارئ الأذربيجانية أن طواقمها الإغاثية بقهرمان مرعش تواصل البحث والإنقاذ، وأنها نجحت في إنقاذ 51 شخصاً من تحت الأنقاض مع الوصول إلى جثامين 518 قضوا في الزلزال.
طواقم أذربيجانية تنجح بإنقاذ 51 شخصاً بزلزال تركيا والوصول إلى 518 جثة
وزارة الطوارئ الأذربيجانية: طواقمنا تمكنت من انتشال 51 شخصاً على قيد الحياة من تحت الأنقاض / صورة: AA
12 فبراير 2023

نجحت فرق الإغاثة الأذربيجانية في إنقاذ 51 شخصاً من تحت الأنقاض في زلزال قهرمان مرعش جنوب تركيا.

وذكرت وزارة الطوارئ الأذربيجانية في بيان الأحد أن طواقمها الإغاثية في قهرمان مرعش تواصل أعمال البحث والإنقاذ.

وأكدت أن تلك الطواقم تمكنت من انتشال 51 شخصاً على قيد الحياة من تحت الأنقاض، مع الوصول إلى جثامين 518 قضوا في الزلزال.

ويذكر أن أذربيجان أوفدت إلى تركيا 899 عنصراً لمساندة أعمال البحث والإنقاذ عقب الزلزال.

والاثنين الماضي ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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