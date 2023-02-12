سياسة
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ألطون: الشائعات المضللة ألحقت "أضراراً جسيمة" بعمليات الإنقاذ
قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن الشائعات والمعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي ألحقت "أضراراً جسيمة" بعمليات إنقاذ المتضررين من الزلازل. وأشار إلى تأثير خوارزميات المواقع "التي تدفع المعلومات الصحيحة إلى الوراء".
ألطون: الشائعات المضللة ألحقت "أضراراً جسيمة" بعمليات الإنقاذ
ألطون: الشائعات المضللة ألحقت أضراراً جسيمة بعمليات الإنقاذ / صورة: AA
12 فبراير 2023

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن الشائعات والمعلومات المضللة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في إلحاق "أضرار جسيمة" بعمليات إنقاذ المتضررين من الزلزال المدمر.

وأردف ألطون بسلسلة تغريدات السبت على حسابه في تويتر: "في هذا الزلزال الأخير تسببت المعلومات غير المؤكدة والكاذبة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية المختلفة بإلحاق أضرار جسيمة بأنشطة الإنقاذ".

وقال المسؤول التركي: "رأينا بوضوح شديد كيف تعمل خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي التي تضاعف المعلومات المضللة وتدفع المعلومات الصحيحة إلى الوراء".

وأضاف: "بالطبع اتخذ القضاء أيضاً إجراءات ضد مثل هذه المعلومات المضللة القاتلة التي عاقت عمليات البحث والإنقاذ".

وشدد ألطون على ضرورة الحذر من الحسابات والأفراد الذين ينشرون معلومات مضللة.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلازل، هي أضنة وأديامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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