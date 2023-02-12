سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير تركي: لا أضرار في سدود مناطق الزلازل والمختصون يراقبونها على الدوام
أكد وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كريشجي أن جميع السدود في البلاد بحالة جيدة عقب الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي البلاد، وأكد أن المتخصصين يستمرون في فحصها ومراقبتها على الدوام.
وزير تركي: لا أضرار في سدود مناطق الزلازل والمختصون يراقبونها على الدوام
سد أليسو التركي - صورة أرشيفية / صورة: AP
12 فبراير 2023

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كريشجي الأحد عدم تعرض السدود في مناطق الزلزال جنوبي البلاد لأي أضرار.

وعقد كريشجي مؤتمراً صحفياً في ولاية أضنة (جنوب) بعد تفقُّده منشآت مائية بالولاية للاطلاع على سلامة البنى التحتية للسدود بالمنطقة.

وقال الوزير إن المناطق المتأثرة من الزلزال تتضمن 110 سدود و30 بحيرة، مضيفاً: "لا يوجد ما يهدد سلامة السدود في منشآتنا".

وأضاف الوزير التركي أنه "لا توجد تسريبات سواء في السدود أو المحطات الكهرومائية".

وأشار إلى وجود بعض التشققات ولكنها تحدث دائماً في السدود وليست نتيجة الزلزال، مؤكداً أن المختصين في إدارة شؤون المياه الحكومية يتفقدون يومياً سلامة السدود.​​​​​​​

والاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us