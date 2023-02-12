أعلن وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كريشجي الأحد عدم تعرض السدود في مناطق الزلزال جنوبي البلاد لأي أضرار.

وعقد كريشجي مؤتمراً صحفياً في ولاية أضنة (جنوب) بعد تفقُّده منشآت مائية بالولاية للاطلاع على سلامة البنى التحتية للسدود بالمنطقة.

وقال الوزير إن المناطق المتأثرة من الزلزال تتضمن 110 سدود و30 بحيرة، مضيفاً: "لا يوجد ما يهدد سلامة السدود في منشآتنا".

وأضاف الوزير التركي أنه "لا توجد تسريبات سواء في السدود أو المحطات الكهرومائية".

وأشار إلى وجود بعض التشققات ولكنها تحدث دائماً في السدود وليست نتيجة الزلزال، مؤكداً أن المختصين في إدارة شؤون المياه الحكومية يتفقدون يومياً سلامة السدود.​​​​​​​

والاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.