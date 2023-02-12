سياسة
2 دقيقة قراءة
بمشاركة عربية وإقليمية.. انطلاق أعمال مؤتمر "القدس صمود وتنمية" في القاهرة
انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، أعمال مؤتمر "القدس صمود وتنمية" بمشاركة عربية وإقليمية ودولية رفيعة المستوى. ويُعقد المؤتمر بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة تنفيذاً لمخرجات قمة الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
بمشاركة عربية وإقليمية.. انطلاق أعمال مؤتمر "القدس صمود وتنمية" في القاهرة
بمشاركة عربية وإقليمية.. انطلاق أعمال مؤتمر "القدس صمود وتنمية" في القاهرة. / صورة: AA
12 فبراير 2023

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة الأحد أعمال مؤتمر "القدس صمود وتنمية" بمشاركة عربية وإقليمية ودولية رفيعة المستوى.

ويعقد المؤتمر بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة تنفيذاً لمخرجات قمة الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ويشارك في المؤتمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثاني، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة.

ومطلع نوفمبر الماضي، أقرت القمة العربية في الجزائر عقد المؤتمر بهدف بحث "وسائل وآليات سياسية وقانونية وتنموية عملية تهدف إلى حماية مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين ودعم صمود أهلها".

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال المؤتمر، إن القدس حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي، حتى وهي تحت الاحتلال، ولكن القدس اليوم تئن تحت الوطأة الثقيلة لاحتلال غاشم لا يكتفي بالاستيلاء على الأرض، بل يسعى أيضاً لتبديل الهوية وسرقة الذاكرة، وطمس التاريخ.

وأضاف أن المؤتمر يُعقد تنفيذاً لقرار اتخذته القمة العربية في الجزائر في نوفمبر الماضي لدعم صمود أهل القدس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us