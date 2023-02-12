أكد وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كريشجي عدم تعرض السدود في مناطق الزلازل الذي ضرب جنوبي البلاد لأي أضرار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كريشجي الأحد في ولاية أضنة (جنوب) بعد تفقده منشآت مائية بالولاية للاطلاع على سلامة البنى التحتية للسدود بالمنطقة.

وقال الوزير إن المناطق المتأثرة من الزلازل تضم 110 سدود و30 بحيرة، مضيفاً: "لا يوجد ما يهدد سلامة السدود في منشآتنا".

وأكد أن المختصين في إدارة شؤون المياه الحكومية يتفقدون يومياً سلامة السدود.​​​​​​​

وفجر الاثنين 6 فبراير/شباط ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.