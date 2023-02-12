سياسة
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انتشلت منهم أحياءً.. فرق الإنقاذ تأمل في العثور على ناجين من زلازل تركيا
تواصل فرق البحث والإنقاذ انتشال أحياء من تحت أنقاض المباني التي دمرتها الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا، ونجحت في إنقاذ أطفال بعد مضي 155 ساعة من الزلازل.
انتشلت منهم أحياءً.. فرق الإنقاذ تأمل في العثور على ناجين من زلازل تركيا
لليوم السادس.. فرق الإنقاذ لم تفقد الأمل في العثور على ناجين من ضحايا الزلازل / صورة: AA
12 فبراير 2023

أب وابنته ورضيع وطفلة في العاشرة من عمرها كانوا بين مجموعة من الناجين الذين انتشلهم منقذون من تحت أنقاض المباني المنهارة في إقليم هاطاي بجنوب تركيا اليوم الأحد.

ورغم أن الوقت ينفد أمام الأطقم للوصول إلى الضحايا المحاصرين تحت الأنقاض لكن طواقم الطوارئ ما زالت تعثر على ناجين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته بلدية إسطنبول رجال الإنقاذ في هاطاي وهم يسحبون طفلة في العاشرة من عمرها عبر ثقب في أرضية مبنى متضرر قبل حملها على محفة.

وقالت بلدية إسطنبول إن الطفلة التي تُدعى كودي قضت 147 ساعة تحت الأنقاض.

وفي هاطاي أيضاً، انتشل رجال الإنقاذ رضيعاً من تحت أنقاض مبنى منهار.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة التركية الطفل مستلقياً على محفة في صمت وعلى جسده آثار كدمات ويغطيه الغبار فيما كان المنقذون ينقلوه إلى بر الأمان.

وفي وسط هاطاي، انتُشل أب وابنته التي تُدعى أميرة وتبلغ من العمر خمس سنوات من تحت أنقاض مبنى مدمر. وأظهر مقطع فيديو نشرته بلدية قوجه ألي اليوم الأحد المنقذين يتحدثون إلى أميرة ووالدها وهما تحت الأنقاض.

وقال أحد المنقذين "مرحباً أيتها الفتاة الجميلة.. نحن هنا لإخراجك".

وفي مدينة قهرمان مرعش التي تبعد نحو 180 كيلومتراً إلى الشمال من هاطاي، رتل محمد حبيب (27 عاماً) آيات من القرآن على مسامع رجال الإنقاذ خلال عملية استغرقت عشر ساعات لانتشاله.

وفي غازي عنتاب، نجح فريق إنقاذ في انتشال طفل بعمر 8 أعوام حياً من تحت الأنقاض بعد مضي 155 ساعة من الزلزال.

وتمكن فريق بحث وإنقاذ في منطقة "نور داغي" التابعة لولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، من انتشال الطفل "سميح إنجه" من تحت ركام مبنى منهار بعد 155 ساعة من وقوع الزلزال. وسارعت طواقم المسعفين إلى نقل الطفل المصاب إلى المستشفى، مع إنقاذ 6 أشخاص آخرين من تحت أنقاض ذات المبنى.

والاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7. 7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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