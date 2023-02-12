جدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو التأكيد على أنّ المعابر الحدودية مع الجانب السوري مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية لا سيما الأممية.

وأكد جاوش أوغلو في حديث للصحفيين الأحد بولاية هاطاي التي تعرضت للزلازل، تسهيل بلاده لكافة المساعدات الخارجية المتجهة إلى المناطق المتضررة من الزلازل في سوريا. وأنّ الأجواء التركية مفتوحة لمن أراد إيصال المساعدات مباشرة إلى السوريين.

وأوضح جاوش أوغلو أنّ الطرقات في الجانب السوري من معبر باب الهوى الحدودي تعرضت للتدمير بسبب الزلازل.

ودعا الوزير التركي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إيصال المساعدات إلى الشمال السوري عن طريق معبرَين بولاية كليس. وأوضح أنّ الأمم المتحدة تدرس حالياَ استخدام معبرَي كليس الحدوديين لإيصال المساعدات.

ونفى جاوش أوغلو فتح المعابر الحدودية للسوريين في شمال سوريا، وأكد أن حركة العبور من طرف واحد.

والاثنين ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.