سياسة
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تركيا: معابرنا الحدودية مع سوريا مفتوحة للمساعدات الإنسانية لا سيما الأممية
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن المعابر الحدودية مع الجانب السوري مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية لا سيما الأممية، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى استخدام المعبرَين الحدوديَّين في كليس لإيصال المساعدات.
تركيا: معابرنا الحدودية مع سوريا مفتوحة للمساعدات الإنسانية لا سيما الأممية
مساعدات من إقليم كردستان بالعراق تصل عفرين السورية / صورة: AA
12 فبراير 2023

جدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو التأكيد على أنّ المعابر الحدودية مع الجانب السوري مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية لا سيما الأممية.

وأكد جاوش أوغلو في حديث للصحفيين الأحد بولاية هاطاي التي تعرضت للزلازل، تسهيل بلاده لكافة المساعدات الخارجية المتجهة إلى المناطق المتضررة من الزلازل في سوريا. وأنّ الأجواء التركية مفتوحة لمن أراد إيصال المساعدات مباشرة إلى السوريين.

وأوضح جاوش أوغلو أنّ الطرقات في الجانب السوري من معبر باب الهوى الحدودي تعرضت للتدمير بسبب الزلازل.

ودعا الوزير التركي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إيصال المساعدات إلى الشمال السوري عن طريق معبرَين بولاية كليس. وأوضح أنّ الأمم المتحدة تدرس حالياَ استخدام معبرَي كليس الحدوديين لإيصال المساعدات.

ونفى جاوش أوغلو فتح المعابر الحدودية للسوريين في شمال سوريا، وأكد أن حركة العبور من طرف واحد.

والاثنين ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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