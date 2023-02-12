أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد استشهاد طفل فلسطيني، وإصابة شابيَّن، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت الصحة في بيان صحفي إن "الطفل قصي رضوان واكد (14 عاماً)، استُشهد متأثراً بجروحٍ بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، ظهر اليوم الأحد في جنين".

وفي وقت سابق، أفادت الصحة بوصول "إصابتين بحالة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن، إلى مستشفى جنين الحكومي". وذكرت أن "إصابة ثالثة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين"، أُعلن لاحقاً استشهاده.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية خاصة اقتحمت حي الجابريات في مدينة جنين وحاصرت منزلاً. ووفق الشهود، فإن مواجهات بالحجارة واشتباكات عسكرية جرت خلال الاقتحام، فيما أشارت قناة كان العبرية (رسمية) إلى اقتحام جنين واعتقال "مطلوب يشتبه بضلوعه في نشاط مسلح".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إنه "في ختام عملية عسكرية مشتركة مع جهاز الأمن العام (شاباك) ووحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود في مدينة جرى اعتقال جبريل الزبيدي".

وفي بيان، نشره بحسابه على تويتر، أوضح الجيش الإسرائيلي أن الزبيدي هو "ناشط عسكري من مدينة جنين كان ضالعاً في عمليات تخريبية ضد قواتنا والتخطيط لتنفيذ أخرى". واتهم البيان الإسرائيلي الزبيدي كذلك "بضلوعه في خطف جثة الشاب الإسرائيلي تيران فيرو".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قُتل تيران فيرو بحادثة سير في جنين وتسلمت عائلته جثته في النهاية. ووفق بيان الجيش: "سلم المدعو جبريل الزبيدي نفسه للقوات لدى وصولها إلى المبنى الذي كان بداخله".

وجبريل هو شقيق زكريا الزبيدي القيادي في كتائب شهداء الأقصى المحسوبة على حركة فتح والمعتقل منذ 2019. وزكريا أحد ستة أسرى تمكنوا من الفرار عبر نفق من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد التحصين في سبتمبر/أيلول 2021.

وتشهد الضفة الغربية توتراً ميدانياً، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من عام تنفيذ عمليات عسكرية في مدينة جنين ومخيمها.