سياسة
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روسيا تنشر مشاهد فضائية لحجم التغير في الصفائح التكتونية بتركيا
نشرت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) مشاهد لحجم التغيير في الصفائح التكتونية بقرية تبة هان بولاية هاطاي التركية، إذ التقطت بناءً على طلب وزارة الطوارئ الروسية من أجل تقديم الدعم الفني لتركيا.
روسيا تنشر مشاهد فضائية لحجم التغير في الصفائح التكتونية بتركيا
روسيا تنشر مشاهد فضائية لحجم التغيير في الصفائح التكتونية بتركيا / صورة: AA
12 فبراير 2023

نشرت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) مشاهد لحجم التغيير في الصفائح التكتونية بقرية "تبة هان" بولاية هاطاي التركية.

وذكر بيان روسكوزموس أنّ الصور التقطت بناءً على طلب وزارة الطوارئ الروسية، من أجل تقديم الدعم الفني لتركيا.

وأشار البيان أنّ صور القمر الصناعي "Kanopus-B" شملت منطقة جنوب شرقي تركيا، وتظهر حجم التغير في الصفائح التكنونية بقرية تبه هان بولاية هطاي التركية.

والاثنين ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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