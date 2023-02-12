رغم مرور أكثر من 160 ساعة على كارثة الزلازل التي ضربت مناطق بجنوبي تركيا وشمال سوريا لا تزال فرق البحث والإنقاذ مستمرة في جهودها لإنقاذ الناجين والمصابين وانتشال الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة الزلازل.

وفي هذا الصدد أنقذت فرق الإغاثة والنجدة امرأة من تحت الأنقاض في ولاية هاطاي التركية (جنوب) بعد مضي 159 ساعة على وقوع كارثة الزلازل. وأخرجت الفرق المرأة ذات الـ55 عاماً حية من تحت الأنقاض في منطقة أنطاكية التابعة لهاطاي. وجرى نقل المرأة إلى المستشفى من أجل العلاج.

كما تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لقوات الدرك التركية من إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 65 عاماً من تحت أنقاض منزلها المهدم جراء الزلزال بعد 160 ساعة. ونقلت الطواقم الطبية في قضاء أنطاكية بولاية هاطاي، السيدة، التي لم يُتعرف على هويتها، إلى المستشفى.

وفي ولاية غازي عنتاب أنقذت فرق من شرطة المهام الخاصة مواطنة أخرى من تحت الأنقاض بعد 159 ساعة على وقوع الكارثة. وقال مراسل الأناضول إن الفرق المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ أخرجت الفتاة سعادة جوشقون (17 عاماً) من أنقاض مبنى منهار في منطقة نور داغي التابعة لغازي عنتاب.

وسلمت الفرق جوشقون إلى سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى من أجل العلاج.

ونجح فريق إنقاذ في انتشال طفل بعمر 8 أعوام حياً من تحت الأنقاض بولاية غازي عنتاب بعد مضي 155 ساعة من الزلازل.

وذكر مراسل الأناضول الأحد، أن فريق بحث وإنقاذ في منطقة "نور داغي" التابعة لولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، تمكن من انتشال الطفل "سميح إنجه" من تحت ركام مبنى منهار بعد 155 ساعة من وقوع الزلزال.

وأضاف أن طواقم المسعفين سارعوا إلى نقل الطفل المصاب إلى المستشفى، مع إنقاذ 6 أشخاص آخرين من تحت أنقاض ذات المبنى.

كما تمكنت فرق الإنقاذ التركية من إنقاذ رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر من تحت الأنقاض في ولاية هاطاي بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلازل.

وفي هاطاي أيضاً أظهر مقطع فيديو نشرته بلدية إسطنبول رجال الإنقاذ وهم يسحبون طفلة في العاشرة من عمرها عبر ثقب في أرضية مبنى متضرر قبل حملها على محفة. وقالت بلدية إسطنبول إن الطفلة التي تُدعى كودي قضت 147 ساعة تحت الأنقاض.

وفي هاطاي أيضاً، انتشل رجال الإنقاذ رضيعاً من تحت أنقاض مبنى منهار. وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة التركية الطفل مستلقياً على محفة فيما كان المنقذون ينقلوه إلى بر الأمان.

وفي وسط هاطاي، انتُشل أب وابنته التي تُدعى أميرة وتبلغ من العمر خمس سنوات من تحت أنقاض مبنى مدمر. وأظهر مقطع فيديو نشرته بلدية قوجه ألي اليوم الأحد المنقذين يتحدثون إلى أميرة ووالدها وهما تحت الأنقاض.

وفي مدينة قهرمان مرعش التي تبعد نحو 180 كيلومتراً إلى الشمال من هاطاي، رتّل محمد حبيب (27 عاماً) آيات من القرآن على مسامع رجال الإنقاذ خلال عملية استغرقت عشر ساعات لانتشاله.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي حبيب وهو يضرب بقبضته في الهواء ويصرخ قائلاً "الله أكبر" وسط هتافات رجال الإنقاذ عند رفعه أخيراً بواسطة آلات.