لا تقتصر أعمال البحث والإنقاذ على البشر في تركيا فحسب بل تمتد أيدي النجدة إلى إنقاذ الحيوانات الأليفة أيضاً.

ففي ولاية عثمانية المتضررة من الزلازل الذي ضرب جنوبي تركيا الاثنين الماضي، حوصرت القطة مايا في الطابق الثالث بإحدى العمارات التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الزلازل.

وسارع فريق إنقاذ إلى إحضار رافعة مزودة بسلة إنقاذ، للصعود إلى نافذة الشقة التي حوصرت داخلها الهرة بقصد إنزالها إلى الأرض وتسليهما إلى مالكيها.

ولكن لم يكن من السهل في البداية إقناع القطة بالاقتراب من الطاقم، فكان عليهم اللجوء إلى أساليب من قبيل تقديم الطعام المعلب إليها، وهو ما نجح بالفعل وتمكنوا من إنزالها إلى الأرض.

وعلى الفور، نُقلت الهرة "مايا" بصحبة مالكتها إلى الطبيب البيطري للاطمئنان على سلامتها.

وفي تصريح للأناضول، قال غورسوي غوربوز، وهو أحد أفراد طاقم الإنقاذ، إنه تمكن من إنقاذ 12 شخصاً منذ وقوع الزلازل.

وأضاف أنه تلقى نداء من المبنى المجاور لمكان عمله، عن قطة محاصَرة في الطوابق العلوية، وسارع إلى نجدة تلك الهرة.

وفي ختام حديثه، نوّه غوربوز بأهمية إنقاذ حياة كل حي بشراً كان أو حيواناً.

والاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.