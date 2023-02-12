سياسة
2 دقيقة قراءة
زلازل تركيا.. أعمال البحث والإنقاذ تمد أيدي النجدة إلى الحيوانات
لا تقتصر أعمال البحث والإنقاذ على البشر في تركيا فحسب بل تمتد أيدي النجدة إلى إنقاذ الحيوانات الأليفة أيضاً، إذ نجح طاقم إغاثي في إنقاذ قطة في مبنى كانت محاصَرة فيه بعد الزلازل بولاية عثمانية.
زلازل تركيا.. أعمال البحث والإنقاذ تمد أيدي النجدة إلى الحيوانات
زلازل تركيا.. الحيوانات لم تفقد نصيبها من عون المسعفين / صورة: AA
12 فبراير 2023

لا تقتصر أعمال البحث والإنقاذ على البشر في تركيا فحسب بل تمتد أيدي النجدة إلى إنقاذ الحيوانات الأليفة أيضاً.

ففي ولاية عثمانية المتضررة من الزلازل الذي ضرب جنوبي تركيا الاثنين الماضي، حوصرت القطة مايا في الطابق الثالث بإحدى العمارات التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الزلازل.

وسارع فريق إنقاذ إلى إحضار رافعة مزودة بسلة إنقاذ، للصعود إلى نافذة الشقة التي حوصرت داخلها الهرة بقصد إنزالها إلى الأرض وتسليهما إلى مالكيها.

ولكن لم يكن من السهل في البداية إقناع القطة بالاقتراب من الطاقم، فكان عليهم اللجوء إلى أساليب من قبيل تقديم الطعام المعلب إليها، وهو ما نجح بالفعل وتمكنوا من إنزالها إلى الأرض.

وعلى الفور، نُقلت الهرة "مايا" بصحبة مالكتها إلى الطبيب البيطري للاطمئنان على سلامتها.

وفي تصريح للأناضول، قال غورسوي غوربوز، وهو أحد أفراد طاقم الإنقاذ، إنه تمكن من إنقاذ 12 شخصاً منذ وقوع الزلازل.

وأضاف أنه تلقى نداء من المبنى المجاور لمكان عمله، عن قطة محاصَرة في الطوابق العلوية، وسارع إلى نجدة تلك الهرة.

وفي ختام حديثه، نوّه غوربوز بأهمية إنقاذ حياة كل حي بشراً كان أو حيواناً.

والاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us