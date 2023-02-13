سياسة
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بمشاركة سفن وطائرات.. أُقطاي: أكثر من 34 ألف فرد يواصلون البحث والإنقاذ
قال فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي، إن 34 ألفاً و717 فرداً من عمال البحث والإنقاذ يواصلون أعمالهم في المناطق المتضررة من الزلازل، مشيراً إلى مشاركة 24 سفينة و70 طائرة و112 مروحية وطائرات مسيّرة، فضلا عن 12 ألفاً و322 آلية عمل في تلك الأعمال.
بمشاركة سفن وطائرات.. أُقطاي: أكثر من 34 ألف فرد يواصلون البحث والإنقاذ
أوقطاي: أكثر من 34 ألف فرد يواصلون البحث والإنقاذ / صورة: AA
13 فبراير 2023

أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، أن 34717 فرداً من عمال البحث والإنقاذ يواصلون أعمالهم في المناطق المتضررة من الزلازل جنوبي البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الأحد في مركز التنسيق التابع لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) للحديث عن آخر التطورات في المنطقة المنكوبة.

وقال أُقطاي إن فرق البحث والإنقاذ تواصل العمل بكامل طاقتها في الولايات العشر المتضررة، داعياً المواطنين إلى الابتعاد عن المباني ذات الأضرار الكبيرة.

وأشار نائب الرئيس التركي إلى مشاركة 24 سفينة و70 طائرة و112 مروحية وطائرة مسيرة في الأعمال المستمرة، فضلاً عن 12322 آلية عمل.

وكشف عن انطلاق أعمال تركيب مركز يضم نحو 5 آلاف حاوية سكينة بجانب عمليات بناء المخيمات في عموم المناطق المتضررة.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة وهي أضنة وآدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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