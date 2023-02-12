سياسة
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بالصور | منازل هيئة الإسكان الجماعي في تركيا تنجو من كارثة الزلازل دون ضرر
بفضل نظامها المعماري المقاوم للزلازل خرجت المباني التي شيدتها هيئة الإسكان الجماعي في تركيا (TOKİ)  "توكي" في المناطق التي ضربتها الزلازل جنوبي تركيا دون أي ضرر يذكر.
بالصور | منازل هيئة الإسكان الجماعي في تركيا تنجو من كارثة الزلازل دون ضرر
منازل شيدتها هيئة الإسكان الجماعي "توكي" في ولاية ملاطية التركية تنجو من كارثة الزلازل دون ضرر / صورة: AA
12 فبراير 2023

أعلنت وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركية أن المباني التي كانت هيئة الإسكان الجماعي (TOKİ) التابعة لها شيدتها في المناطق التي ضربتها الزلازل فجر الاثنين الماضي، نجت من كارثة الزلازل دون أي أضرار هيكلية تُذكر.

ووفقاً لمعلومات من وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركية فإن هيئة الإسكان الجماعي كانت شيدت 133759 منزلاً في الولايات العشر التي ضربتها الزلازل.

وشيدت الهيئة 5545 منزلاً في ولاية قهرمان مرعش مركز الزلزالين، و8018 في ولاية هاطاي، و3323 بولاية عثمانية، و20605 في ملاطية، و17261 في شانلي أورفا، و20912 في ديار بكر، و27947 في غازي عنتاب، 7065 في آدي يامان، 21154 في أضنة، و1929 في ولاية كيليس، ونجت جميعها من كارثة الزلازل دون أن تلحق بها أي أضرار هيكلية.

ومنذ أكثر من 20 عاماً تبني هيئة الإسكان الجماعي (TOKİ) مساكن اجتماعية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض. ومنذ عام 2002 وحتى اليوم شيدت مليوناً و180 ألف منزل.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة وهي أضنة وآدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.

مصدر:TRT عربي
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