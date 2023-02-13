سياسة
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الأمل متواصل.. فرق البحث تنقذ طفلاً وسيدتين من تحت أنقاض مناطق الزلازل
تواصل فرق الإنقاذ جهودها بحثاً عن ناجين استطاعوا الصمود والبقاء على قيد الحياة بالمناطق المنكوبة من الزلازل جنوبي تركيا وشمالي سوريا، إذ تمكنت من إنقاذ طفل وسيدتين بعد مرور أكثر من 163 ساعة على وقوع الكارثة.
الأمل متواصل.. فرق البحث تنقذ طفلاً وسيدتين من تحت أنقاض مناطق الزلازل
فرق البحث تنجح في إنقاذ طفل بعمر 7 أعوام من تحت الأنقاض بولاية هاطاي بعد 163 ساعة من الزلزال / صورة: AA
13 فبراير 2023

تمكّنت فرق البحث التركية الأحد من إنقاذ طفل بعمر 7 أعوام من تحت الأنقاض بولاية هاطاي بعد 163 ساعة من وقوع الزلزال.

وحسب مراسل الأناضول تُواصل فرق الإنقاذ جهود البحث عن ناجين من الكارثة تحت الأنقاض.

وأنقذت الفرق الطفل مصطفى بولاية هاطاي بعد 163 من الانتظار تحت الأنقاض.

ووسط صفقات التشجيع سلمت الفرق الطفل مصطفى للفرق الطبية لإسعافه إلى المستشفى.

وفي ولاية أديامان جنوب شرقي تركيا تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال سيدة على قيد الحياة من أنقاض مبنى بعد 166 ساعة على الزلزال.

وعبر تويتر قال رئيس بلدية مانيسا، جنكيز أرغون، إن فرقهم العاملة في ولاية أديامان نجحت في إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 60 عاماً، من تحت أنقاض مبنى في قضاء "بسني".

وأعرب أرغون عن شكره لكافة الفرق التي ساهمت في إنقاذ السيدة أرنغول أوندر بعد مرور 166 ساعة على كارثة الزلزال.

وفي غازي عنتاب أيضاً تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 170 ساعة على الزلزال.

وبعد سباق مع الزمن نجحت الفرق في إنقاذ السيدة سيبال كايا (40 عاماً) من أنقاض مبنى مكون من 5 طوابق دمره الزلزال في قضاء "إصلاحية" بالولاية.

وإثر انتشالها من تحت الأنقاض نُقلت السيدة إلى المشستفى.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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