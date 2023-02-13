أعلن سلجوق بيرقدار رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية الرائدة في تطوير الطائرات المسيرة أنها تبرعت بـ1000 منزل لضحايا كارثة الزلزال التي ضربت جنوبي البلاد.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره عبر موقع تويتر الأحد من ولاية قهرمان مرعش التي كانت مركز الزلزالين العنيفين الذين وقعا فجر الاثنين، وخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال بيرقدار إن الشعب التركي استنفر كامل قواه متكاتفاً مع دولته من أجل إغاثة ضحايا الكارثة.

وأضاف: "لا شك أن الجهد الأعظم يبذله أبطالنا المجهولون الذين يكافحون بكل ما لديهم من قوة في أجواء البرد والثلج والشتاء فوق الأنقاض".

وتابع: "في مقدمة الاحتياجات الملحة بعد هذه المرحلة، يأتي بناء أماكن جديدة للمعيشة والسكن لأبناء شعبنا الذين فقدوا منازلهم في الزلزال".

وأردف: "في هذه المرحلة ننفذ بمشيئة الله مشروع مدينة بايكار للحاويات السكنية والتي ستوفر إمكانية السكن لـ2000 من إخواننا عبر التنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) لكي تكون مكاناً مؤقتاً للمعيشة على وجه السرعة".

وذكر أنه "بالإضافة إلى ذلك قررنا في بايكار أن نتبرع بـ1000 منزل من أجل تلبية احتياجات السكن بشكل دائم لإخواننا المتضررين الذين نعتبرهم أكثر أهمية".

وأعرب عن إيمانه بأن الشعب التركي سيفعل كل ما في وسعه لتلبية هذه الحاجة وسيقدم دعمه قدر الإمكان.

ودعا جميع أفراد الشعب وجميع المؤسسات صاحبة الإمكانات للمساهمة في حملة بناء المساكن "التي ستكون بمثابة أمل الحياة بالنسبة إلى ضحايا الكارثة".

وقال في ختام حديثه: "سوف نضمد جراحنا معاً وبقلب واحد".

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي اليوم التالي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة وهي أضنة وأديامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.