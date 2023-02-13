أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، تضامن الحلف "القوي" مع تركيا في مواجهة آثار الزلازل التي ضرب جنوبي البلاد فجر الاثنين الفائت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الاثنين قبل انطلاق اجتماع وزراء دفاع الحلف المقرر يومي 14-15 فبراير/شباط الجاري في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال ستولتنبرغ في هذا الخصوص: "دول الناتو دعمت تركيا في مواجهة أثار الزلازل ونتضامن بقوة مع حليفتنا أنقرة".

وأشار إلى أن الدول الأعضاء في الناتو أرسلت عديداً من عمال الإغاثة وفرق البحث والإنقاذ ورجال الإطفاء والعاملين في مجال الصحة وخبراء الزلازل إلى تركيا.

وعلى صعيد آخر، أرسلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 3 آلاف خيمة إلى تركيا لدعم المتضررين من الزلازل المدمرة.

وأوضحت السفارة التركية في العاصمة الأردنية عمان في تغريدة على تويتر، أنه جرى نقل الخيم إلى مناطق الزلازل عبر طائرات القوات المسلحة التركية ونظيرتها الأردنية والخطوط الجوية التركية.

وتقدمت السفارة التركية بالشكر إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وللسلطات الأردنية على هذا الدعم.

وفجر 6 فبراير الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.