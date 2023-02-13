سياسة
2 دقيقة قراءة
الناتو يتضامن مع تركيا في مواجهة الزلازل والأمم المتحدة تدعم بـ3 آلاف خيمة
أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ تضامن الحلف "القوي" مع تركيا في مواجهة آثار الزلازل التي ضرب جنوبي البلاد فجر الاثنين الفائت. وعلى صعيد آخر، أرسلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 3 آلاف خيمة إلى تركيا لدعم المتضررين من الزلازل المدمرة.
الناتو يتضامن مع تركيا في مواجهة الزلازل والأمم المتحدة تدعم بـ3 آلاف خيمة
الناتو يتضامن مع تركيا في مواجهة الزلازل والأمم المتحدة تدعم بـ3 آلاف خيمة. / صورة: AFP
13 فبراير 2023

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، تضامن الحلف "القوي" مع تركيا في مواجهة آثار الزلازل التي ضرب جنوبي البلاد فجر الاثنين الفائت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الاثنين قبل انطلاق اجتماع وزراء دفاع الحلف المقرر يومي 14-15 فبراير/شباط الجاري في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال ستولتنبرغ في هذا الخصوص: "دول الناتو دعمت تركيا في مواجهة أثار الزلازل ونتضامن بقوة مع حليفتنا أنقرة".

وأشار إلى أن الدول الأعضاء في الناتو أرسلت عديداً من عمال الإغاثة وفرق البحث والإنقاذ ورجال الإطفاء والعاملين في مجال الصحة وخبراء الزلازل إلى تركيا.

وعلى صعيد آخر، أرسلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 3 آلاف خيمة إلى تركيا لدعم المتضررين من الزلازل المدمرة.

وأوضحت السفارة التركية في العاصمة الأردنية عمان في تغريدة على تويتر، أنه جرى نقل الخيم إلى مناطق الزلازل عبر طائرات القوات المسلحة التركية ونظيرتها الأردنية والخطوط الجوية التركية.

وتقدمت السفارة التركية بالشكر إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وللسلطات الأردنية على هذا الدعم.

وفجر 6 فبراير الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us