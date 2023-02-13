سياسة
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شاهد | بعد 178 ساعة.. إنقاذ طفلة و3 أشخاص من تحت الأنقاض في تركيا
تمكنت فرق الإنقاذ التركية الاثنين، من إنقاذ طفلة من تحت أنقاض منزلها بعد مضي 178 ساعة على وقوع الزلازل جنوب البلاد. وفي سياق متصل، انتشلت أيضاً فرق الإنقاذ شخصَين على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد مرور 177 ساعة على وقوع الزلازل.
شاهد | بعد 178 ساعة.. إنقاذ طفلة و3 أشخاص من تحت الأنقاض في تركيا
زلازل تركيا.. فرق الإنقاذ تتمكن من إنقاذ طفلة و3 أشخاص من تحت الأنقاض. / صورة: AA
13 فبراير 2023

تمكنت فرق الإنقاذ التركية الاثنين من إنقاذ طفلة من تحت أنقاض منزلها بعد مضي 178 ساعة على وقوع الزلازل جنوب البلاد.

وحسب مراسل الأناضول تمكن فريق الإنقاذ من إخراج الطفلة ميراي (6 أعوام) في حي علي تاش بولاية آدي يامان من تحت ركام المنزل. ونقل الطواقم الطبية في المنطقة الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج.​​​​​​​

وفي سياق متصل، انتشلت أيضاً فرق الإنقاذ شخصين على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد مرور 177 ساعة على وقوع الزلازل.

واستطاع فريق من عمال المناجم بولاية مانيسا إنقاذ الشاب بنيامين إداجي البالغ 35 عاماً، من تحت الأنقاض في ولاية آدي يامان المتضررة من الزلازل. وفور انتشاله من تحت الأنقاض جرى تسليم غداجي إلى الكوادر الطبية لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي مدينة أنطاكية التابعة لولاية هاطاي تمكنت الفرق من إنقاذ الشابة دريا أقدوغان البالغة 26 عاماً، بعد قضائها 177 ساعة تحت الأنقاض.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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