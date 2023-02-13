سياسة
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حداداً على أرواح ضحايا الزلازل.. دقيقة صمت في جنيف ودوريات كروية أوروبية
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن "لحظة صمت" ستكون في بداية 20 مباراة من دوريات أوروبية مختلفة، في حين افتتحت أعمال جلسة الدورة التنفيذية الـ73 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بالوقوف دقيقة صمت لأجل ضحايا الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا.
حداداً على أرواح ضحايا الزلازل.. دقيقة صمت في جنيف ودوريات كروية أوروبية
حداداً على أرواح ضحايا الزلازل.. دقيقة صمت في جنيف ودوريات كروية أوروبية / صورة: AA
13 فبراير 2023

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الاثنين عن تنظيمه "لحظة صمت" في بداية 20 مباراة من دوريات أوروبية مختلفة، تضامناً مع ضحايا زلازل تركيا وسوريا.

وقال الإتحاد في بيان، إن "أربع مباريات من دوري أبطال أوروبا وثماني مباريات بالدوري الأوروبي وثماني مباريات أخرى في دوري المؤتمر الأوروبي ستشهد لحظة صمت تضامناً مع ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا"، حسبما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وأضاف البيان: "خلال مراسم ما قبل المباراة وفي أثناء لحظة الصمت، سيجرى عرض لافتة تذكارية على أرض الملعب مكتوب عليها رسالة (نحن معكم) باللغتين التركية والعربية".

كما ستعرض محطات التلفاز الرسالة أيضاً وعلى شاشات عملاقة في كل ملعب، وفق البيان.

وأوضح الاتحاد أنه قدم تبرعاً "أوّليّاً" بقيمة 200 ألف يورو لدعم الجهود الإنسانية عقب الزلازل.

وأشار إلى أن "شارات الذراع السوداء يمكن ارتداؤها وفقاً لتقدير الفرق والحكام" في الدوريات المختلفة، حسب البيان.​​​​​​​

وفي مدينة جنيف السويسرية انطلقت الاثنين أعمال جلسة الدورة التنفيذية الـ73 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بالوقوف دقيقة صمت لأجل ضحايا الزلازل الذي ضرب تركيا وسوريا.

ويجري الاجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور ممثل تركيا الدائم لدى منظمة التجارة العالمية ألب أرسلان أجار سوي، وممثلي دول أخرى.

وفي كلمة له عقب دقيقة الصمت، شكر أجار سوي جميع الدول التي تضامنت مع تركيا ودعمتها عقب الزلازل.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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