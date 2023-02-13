أصدر وزير الصحة فخر الدين قوجة الاثنين تعميماً للمواطنين الراغبين في معرفة حالة أقاربهم المتضررين من الزلازل التي هزّت تركيا فجر الاثنين.

وقال قوجة، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أنه بإمكان المواطنين معرفة حالة ذويهم عن طرق "الاتصال بخط Alo184SABİM لمعرفة أي من المؤسسات الصحية التي فيها ذووهم المتضررين من الزلازل."

وأضاف قوجة: "يمكن الحصول على المعلومات أيضاً من خلال موقع e-Nabız (...) حيث جرت إضافة حقل خاص بمعلومات الحالة الصحية لأقارب المواطنين في منطقة الزلازل بالإضافة إلى المؤسسة الصحية التي هم فيها".

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.