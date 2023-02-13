سياسة
3 دقيقة قراءة
شاهد | بينهم أطفال وكبار.. تواصل انتشال أحياء بعد 8 أيام تحت الأنقاض
تمكّنت فرق البحث والإنقاذ في عموم المناطق المنكوبة جنوبي تركيا، من انتشال مزيد من العالقين تحت الأنقاض أحياءً، بينهم أطفال وكبار بالسن.
شاهد | بينهم أطفال وكبار.. تواصل انتشال أحياء بعد 8 أيام تحت الأنقاض
بعد 182 ساعة.. فرق البحث والإنقاذ تنتشل طفلاً سنّه 12 عاماً بمدينة أنطاكية. / صورة: AA
13 فبراير 2023

تمكّنت فرق البحث والإنقاذ بمدينة أنطاكية في ولاية هاطاي جنوبي تركيا، من إنقاذ طفل سنّه 12 عاماً من تحت الأنقاض، بعد مرور 182 ساعة على وقوع الزلازل.

وحددت فرق بحث وإنقاذ تركية مكان الطفل، قبل أن تتمكن من انتشاله من تحت الأنقاض، بعد مرور 182 ساعة على الزلازل. وعلِمت فرق الإنقاذ أن الطفل اسمه "قآن"، ويبلغ من العمر 12 عاماً. وعقب الفحوصات الطبية الأولية، نُقل الطفل إلى المستشفى.

كما أنقذت طواقمُ البحث المسنَّةَ نوراي غوربوز البتلغة من العمر 70 عاماً من تحت أنقاض منزلها في ولاية هاطاي الاثنين، رغم مرور 178 ساعة على الزلازل التي ضربت جنوبيّ تركيا.

ونجحت الفرق في انتشالها من تحت أنقاض منزلها المكون من 3 طوابق بمدينة أنطاكية. ونقلت الطواقم الطبية غوربوز إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم.

في سياق متصل، تَمكَّن فريق الإنقاذ من إخراج الطفلة ميراي (6 أعوام) في حيّ علي تاش بولاية أدي يامان من تحت ركام المنزل. ونقلت الطواقم الطبية في المنطقة الطفلة إلى المستشفى لتلقّي العلاج.​​​​​​​

في سياق متصل، انتشلت أيضاً فرق الإنقاذ شخصين على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد مرور 177 ساعة على وقوع الزلازل، هما بنيامين إداجي (35 عاماً) في ولاية أدي يامان، والشابة دريا أقدوغان (26 عاماً) في مدينة أنطاكية.

ونجحت فرق البحث والإنقاذ في إخراج الشقيقين هارون (8 أعوام) وشقيقه الأكبر أيوب هان (15 عاماً) من تحت الأنقاض في ولاية هاطاي بعد مرور 181 ساعة. وأعرب عمّ الطفلين رمضان شريف أوغلو عن سعادته البالغة، وقال: "نسيت العالَم وكل شيء عندما رأيتهما، دُفنَت والدتهما قبل قليل، ولا يزال والدهما تحت الأنقاض".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us