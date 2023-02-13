تمكّنت فرق البحث والإنقاذ بمدينة أنطاكية في ولاية هاطاي جنوبي تركيا، من إنقاذ طفل سنّه 12 عاماً من تحت الأنقاض، بعد مرور 182 ساعة على وقوع الزلازل.

وحددت فرق بحث وإنقاذ تركية مكان الطفل، قبل أن تتمكن من انتشاله من تحت الأنقاض، بعد مرور 182 ساعة على الزلازل. وعلِمت فرق الإنقاذ أن الطفل اسمه "قآن"، ويبلغ من العمر 12 عاماً. وعقب الفحوصات الطبية الأولية، نُقل الطفل إلى المستشفى.

كما أنقذت طواقمُ البحث المسنَّةَ نوراي غوربوز البتلغة من العمر 70 عاماً من تحت أنقاض منزلها في ولاية هاطاي الاثنين، رغم مرور 178 ساعة على الزلازل التي ضربت جنوبيّ تركيا.

ونجحت الفرق في انتشالها من تحت أنقاض منزلها المكون من 3 طوابق بمدينة أنطاكية. ونقلت الطواقم الطبية غوربوز إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم.

في سياق متصل، تَمكَّن فريق الإنقاذ من إخراج الطفلة ميراي (6 أعوام) في حيّ علي تاش بولاية أدي يامان من تحت ركام المنزل. ونقلت الطواقم الطبية في المنطقة الطفلة إلى المستشفى لتلقّي العلاج.​​​​​​​

في سياق متصل، انتشلت أيضاً فرق الإنقاذ شخصين على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد مرور 177 ساعة على وقوع الزلازل، هما بنيامين إداجي (35 عاماً) في ولاية أدي يامان، والشابة دريا أقدوغان (26 عاماً) في مدينة أنطاكية.

ونجحت فرق البحث والإنقاذ في إخراج الشقيقين هارون (8 أعوام) وشقيقه الأكبر أيوب هان (15 عاماً) من تحت الأنقاض في ولاية هاطاي بعد مرور 181 ساعة. وأعرب عمّ الطفلين رمضان شريف أوغلو عن سعادته البالغة، وقال: "نسيت العالَم وكل شيء عندما رأيتهما، دُفنَت والدتهما قبل قليل، ولا يزال والدهما تحت الأنقاض".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.