سياسة
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تركيا.. المساعدات الدولية تتواصل عبر قاعدة "إنجرليك" لإغاثة منكوبي الزلازل
تتواصل جهود إدخال المساعدات الدولية لإغاثة منكوبي الزلازل جنوبيّ تركيا من خلال جهود مشتركة بين الجنود الأتراك والأمريكيين في قاعدة "إنجرليك" حيث تُنقَل المساعدات القادمة من عديد من البلدان نحو المناطق المتضررة.
تركيا.. المساعدات الدولية تتواصل عبر قاعدة "إنجرليك" لإغاثة منكوبي الزلازل
تركيا.. تواصل إمداد متضرري الزلازل بالمساعدات عبر قاعدة "إنجرليك" / صورة: AA
13 فبراير 2023

تتواصل من قاعدة إنجرليك بولاية أضنة التركية، عمليات إيصال المساعدات القادمة من بلدان عديدة، إلى المناطق المنكوبة جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا الاثنين الفائت.

وفي إطار جهود مشتركة بين الجنود الأتراك والأمريكيين، تُنقَل المساعدات القادمة من عديد من البلدان، بينها الولايات المتحدة واليونان وإسبانيا وبلجيكا وأستراليا والصين، نحو المناطق المتضررة.

وتضمّ المساعدات موادّ إغاثية إنسانية مثل الخيام والفرش والبطانيات والأغطية والوسائد ومولدات الكهرباء والمدافئ، فضلاً عن الموادّ الطبية.

ويحمّل الجنود في القاعدة طرود المساعدات إلى الطائرات العسكرية والمروحيات من أجل نقلها للمتضررين عبر "ممر إغاثي جوي" أقامته قيادة قاعدة الناقلات العاشرة في إنجرليك.

كما يُنقَل قسم من المساعدات عبر تحميلها في شاحنات عن طريق البر.

وتشرف قيادات القوات البرية والجوية والبحرية وخفر السواحل والدرك على نقل تلك المساعدات إلى المتضررين من الزلازل.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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