سياسة
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1002 رحلة جوية.. إجلاء 165 ألف شخص من المدن المنكوبة عبر الخطوط التركية
أعلن المكتب الصحفي للخطوط الجوية التركية أنه من المخطط إنجاز 109 رحلات خلال اليوم الاثنين لنقل 19878 من ضحايا الزلازل، وأيضاً ستُنظَّم 118 رحلة لنقل العاملين بفرق الإنقاذ بواقع 19770 شخصاً إلى مناطق الزلازل.
1002 رحلة جوية.. إجلاء 165 ألف شخص من المدن المنكوبة عبر الخطوط التركية
1002 رحلة جوية.. إجلاء 165 ألف شخص من المدن المنكوبة عبر الخطوط التركية. / صورة: AA
13 فبراير 2023

أعلن المكتب الصحفي للخطوط الجوية التركية أنه من المخطط إنجاز 109 رحلات الاثنين، لنقل 19878 من ضحايا الزلازل، وأيضاً ستُنظَّم 118 رحلة لنقل العاملين بفرق الإنقاذ بواقع 19770 شخصاً إلى مناطق الزلازل.

وجاء في بيان لشركة الطيران التركية أن فرق البحث والإنقاذ والإغاثة المؤلفة من 173,564 شخصاً نُقلَت إلى المناطق المنكوبة بعدد 997 رحلة جوية نفّذتها الخطوط الجوية التركية منذ يوم وقوع الزلازل.

وأضاف البيان أنه "منذ لحظة وقوع الكارثة سلّمنا 5955 طنّاً من موادّ الإغاثة إلى منطقة الكارثة من خلال 94 رحلة شحن. ونُقلَت 2539 طنّاً من شحنات المساعدات من الخارج إلى تركيا.

وجاء في البيان أنه "نُقل ألفان و539 طنّاً من المساعدات من الخارج إلى تركيا. واعتباراً من اليوم ستُنفَّذ 6 رحلات شحن، اثنتان منها دوليتان، في حين يُخطَّط لـ6 رحلات شحن داخلية أخرى خلال اليوم".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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