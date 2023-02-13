سيطرت لحظات عاطفية بين الفرح والحزن على لقاء أب بطفلته بعد أيام من إنقاذهما من تحت أنقاض منزلهما بولاية هاطاي التركية عقب الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد قبل أسبوع.

وعلق أحمد عيان وأسرته التي تضمّ زوجته وطفلين تحت أنقاض منزلهم في مدينة أنطاكية، قبل أن تنقذه الفرق وطفلته غادة البالغة 4 أعوام ونقلهما إلى مركزين مختلفين لتلقّي العلاج.

وعقب استكمال علاجه في ولاية أضنة تَوجَّه الأب إلى أقربائه، وأبلغ مختار المنطقة حسن جان أنه فقد ابنته التي أُنقذَت.

وبعد جهود من المختار، تَمكَّن الأب من الوصول إلى غادة التي كانت نقلتها وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية إلى مركز رعاية في هاطاي لعدم وجود أحد من أسرتها معها.

وبعد تَوجُّه الأب إلى المركز، وثّق أحد أقارب الأسرة لحظات لقاء أحمد مع غادة الذي احتضنها بشدة، وسط مشاعر اختلطت بين الفرح لرؤية طفلته والحزن على فقدان زوجته زيلال كرزون وابنه نهاد البالغ 7 أعوام.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.