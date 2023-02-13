سياسة
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إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن نفذها طفل فلسطيني بالقدس
أصيب شرطي إسرائيلي الاثنين بجروح إثر تَعرُّضه لعملية طعن نفّذها طفل فلسطيني سنّه 13 عاماً، عند حاجز شعفاط شمالي القدس، في حين اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الطفل بعد فراره بدقائق، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن نفذها طفل فلسطيني بالقدس
القدس.. إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن نفذها طفل فلسطيني بالقدس/ صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
13 فبراير 2023

أصيب شرطي إسرائيلي مساء الاثنين في عملية طعن نفذها فلسطيني عند حاجز مخيم شعفاط العسكري شمالي القدس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "شرطياً إسرائيلياً في العشرينيات من عمره أصيب بجروح خطيرة في عملية الطعن".

وحسب المصدر ذاته، فرّ المنفّذ، وهو طفل فلسطيني سنّه 13 عاماً، من المكان بعدما ألقى السكين، واعتقلته الشرطة الإسرائيلية بعد مرور دقائق.

وأمس الأحد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل فلسطيني وإصابة شابَّين، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين شماليّ الضفة الغربية.

والجمعة الماضية قُتل إسرائيليان وأصيب 6 آخرون في عملية دهس بمستوطنة راموت شمالي مدينة القدس، فيما قُتِل المنفّذ، وفقاً لإعلام عبري.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعزيز قوات الأمن بالمنطقة، وإلقاء القبض على أي أشخاص لهم صلة بالمهاجم وتطويق منزله.

وتشهد الضفة الغربية توتراً ميدانياً، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من عام تنفيذ عمليات عسكرية في مدينة جنين ومخيمها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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