أصيب شرطي إسرائيلي مساء الاثنين في عملية طعن نفذها فلسطيني عند حاجز مخيم شعفاط العسكري شمالي القدس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "شرطياً إسرائيلياً في العشرينيات من عمره أصيب بجروح خطيرة في عملية الطعن".

وحسب المصدر ذاته، فرّ المنفّذ، وهو طفل فلسطيني سنّه 13 عاماً، من المكان بعدما ألقى السكين، واعتقلته الشرطة الإسرائيلية بعد مرور دقائق.

وأمس الأحد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل فلسطيني وإصابة شابَّين، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين شماليّ الضفة الغربية.

والجمعة الماضية قُتل إسرائيليان وأصيب 6 آخرون في عملية دهس بمستوطنة راموت شمالي مدينة القدس، فيما قُتِل المنفّذ، وفقاً لإعلام عبري.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعزيز قوات الأمن بالمنطقة، وإلقاء القبض على أي أشخاص لهم صلة بالمهاجم وتطويق منزله.

وتشهد الضفة الغربية توتراً ميدانياً، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من عام تنفيذ عمليات عسكرية في مدينة جنين ومخيمها.