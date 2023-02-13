سياسة
3 دقيقة قراءة
وفاة شاب سوري بعد إنقاذه 3 أشخاص من تحت الأنقاض في زلازل تركيا
توفي شاب سوري يبلغ من العمر 20 عاماً بعدما أنقذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا التي ضربها زلزال مزدوج يوم الاثنين الماضي، حيث تَعرَّض لحادثة سير في طريق عودته إلى مدينة بورصة شمال غربي البلاد.
وفاة شاب سوري بعد إنقاذه 3 أشخاص من تحت الأنقاض في زلازل تركيا
الشاب السوري محمد العلي / صورة: DHA
13 فبراير 2023

توُفّي شاب سوري يبلغ من العمر 20 عاماً بحادثة سير في أثناء عودته إلى بورصة بعد نجاحه في إنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض في أثناء مشاركته إلى جانب فرق البحث والإنقاذ في ولاية قهرمان مرعش التي ضربتها زلازل يوم الاثنين الماضي.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الشابّ المدعو محمد العلي توجه مع صديقه التركي أرتوغرول كارادومان (40 عاماً) من منطقة إنيغول بولاية بورصة إلى قهرمان مرعش للمشاركة في أعمال الإنقاذ عقب الزلازل.

وأوضحت أن العلي شارك بأعمال الإنقاذ عدة أيام تَمكَّن خلالها من إنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض، ثم عاد مساء السبت إلى منطقته في بورصة، إلا أنه تَعرَّض لحادثة سير أليمة أودت بحياته بعدما صدمت سيارة شحن كبيرة السيارة التي كانت تقله قرب العاصمة التركية أنقرة.

وتسببت الحادثة في إصابة صديقه التركي أرتوغرول كارادومان، فيما فقد العلي حياته إثر الحادثة ودُفن في منطقة إينيغول بمقبرة عيسى أوران بعد الصلاة عليه في مسجد أخضر.

من جهة أخرى، عُلم أن العلي الذي فقد حياته في الحادثة، ذهب إلى قهرمان مرعش للمشاركة في أعمال الإنقاذ بالمناطق المنكوبة رغم أن اسمه لم يكن بقائمة المتطوعين في إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد".

ومنذ الساعات الأولى لحدوث الزلازل، هُرع آلاف السوريين والمتطوعين في تركيا لإنقاذ مَن يمكن إنقاذه من تحت الأنقاض، ولم يكن أمامهم سوى الحدائق ملاذاً لإجلاء الضحايا من بين ركام المباني إلى حين وصول سيارات الإسعاف.

ورغم مرور أكثر من أسبوع على الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا فإن فرق البحث والإنقاذ تمكنت اليوم الاثنين من انتشال عديد من العالقين تحت الأنقاض في مدن تركية عدة، إلا أن الآمال في العثور على مزيد من الناجين تراجعت إلى حد كبير.

وارتفع عدد ضحايا الزلازل إلى 31 ألفاً و643، في حصيلة غير نهائية، فيما أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" إجلاء 147.934 شخصاً من المناطق المنكوبة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us