توُفّي شاب سوري يبلغ من العمر 20 عاماً بحادثة سير في أثناء عودته إلى بورصة بعد نجاحه في إنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض في أثناء مشاركته إلى جانب فرق البحث والإنقاذ في ولاية قهرمان مرعش التي ضربتها زلازل يوم الاثنين الماضي.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الشابّ المدعو محمد العلي توجه مع صديقه التركي أرتوغرول كارادومان (40 عاماً) من منطقة إنيغول بولاية بورصة إلى قهرمان مرعش للمشاركة في أعمال الإنقاذ عقب الزلازل.

وأوضحت أن العلي شارك بأعمال الإنقاذ عدة أيام تَمكَّن خلالها من إنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض، ثم عاد مساء السبت إلى منطقته في بورصة، إلا أنه تَعرَّض لحادثة سير أليمة أودت بحياته بعدما صدمت سيارة شحن كبيرة السيارة التي كانت تقله قرب العاصمة التركية أنقرة.

وتسببت الحادثة في إصابة صديقه التركي أرتوغرول كارادومان، فيما فقد العلي حياته إثر الحادثة ودُفن في منطقة إينيغول بمقبرة عيسى أوران بعد الصلاة عليه في مسجد أخضر.

من جهة أخرى، عُلم أن العلي الذي فقد حياته في الحادثة، ذهب إلى قهرمان مرعش للمشاركة في أعمال الإنقاذ بالمناطق المنكوبة رغم أن اسمه لم يكن بقائمة المتطوعين في إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد".

ومنذ الساعات الأولى لحدوث الزلازل، هُرع آلاف السوريين والمتطوعين في تركيا لإنقاذ مَن يمكن إنقاذه من تحت الأنقاض، ولم يكن أمامهم سوى الحدائق ملاذاً لإجلاء الضحايا من بين ركام المباني إلى حين وصول سيارات الإسعاف.

ورغم مرور أكثر من أسبوع على الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا فإن فرق البحث والإنقاذ تمكنت اليوم الاثنين من انتشال عديد من العالقين تحت الأنقاض في مدن تركية عدة، إلا أن الآمال في العثور على مزيد من الناجين تراجعت إلى حد كبير.

وارتفع عدد ضحايا الزلازل إلى 31 ألفاً و643، في حصيلة غير نهائية، فيما أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" إجلاء 147.934 شخصاً من المناطق المنكوبة.