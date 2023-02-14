سياسة
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زلازل تركيا تتسبب بانهيار وتضرر 41 ألفاً و791 مبنى في الولايات المنكوبة
مع استمرار حملات تحديد الأضرار الناجمة عن الزلزال، كشف وزير البيئة والتطور العمراني التركي، مراد قوروم عن أن أكثر من 41 ألف بناء تضررت أو انهارت خلال هذا الأسبوع. وأعلن الوزير التركي عن حملة إسكان جديدة ستنطلق في هذه الولايات في أقرب وقت.
زلازل تركيا تتسبب بانهيار وتضرر 41 ألفاً و791 مبنى في الولايات المنكوبة
قوروم أشار إلى استمرار أعمال تحديد الأضرار في الولايات العشر المتضررة من الزلزال عبر فرق مختصة مكونة من 6500 عنصر / صورة: AA
14 فبراير 2023

أعلن وزير البيئة والتطور العمراني التركي، مراد قوروم، أن 41 ألفاً و791 بناء قد انهارت أو تضررت في الولايات الـ10 المتأثرة بالزلزال.

جاء ذلك في تصريح أدلى به من مركز التنسيق التابع لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) في ولاية غازي عنتاب، فجر الثلاثاء.

وأوضح قوروم أنه جرى فحص مقاومة 307 آلاف و763 مبنى للزلزال في الولايات العشر.

وأضاف أنه "جرى تحديد 41 ألفاً و791 بناء بين منهار، وهدم عاجل، أو به أضرار بليغة" بين المباني التي جرى فحصها.

وتابع في السياق ذاته: "أي ما يعادل قرابة 190 ألفاً و172 مسكناً ومكان عمل".

وأشار إلى استمرار أعمال تحديد الأضرار في الولايات العشر المتضررة من الزلزال عبر فرق مختصة مكونة من 6500 عنصر.

ولفت إلى أن العمل جار على الأرض فيما يتعلق بإعادة بناء المساكن في المناطق المتضررة في الولايات العشر.

وتابع قوروم: "آمل أن نبدأ أعمال البناء في جميع الولايات العشر بشكل متزامن بحلول نهاية الشهر (فبراير الحالي)".

وأوضح أن عدد وفيات الزلزال في ولاية غازي عنتاب بلغ 3729، وعدد من جرى إنقاذهم من تحت الأنقاض بلغ 15 ألفاً و10 أشخاص

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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