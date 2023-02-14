سياسة
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صور | استمرار نقل مصابي الزلازل إلى ولايات أخرى في تركيا
تواصل السلطات التركية عملية نقل المصابين من المناطق المنكوبة جراء الزلازل إلى ولايات أخرى، لتلقي العلاج. وفجر الثلاثاء، وصلت مطار أتاتورك بإسطنبول طائرة نقل عسكرية قادمة من ولاية أضنة وعلى متنها 49​​​​​​​ مصاباً برفقة ذويهم، حسب مراسل وكالة الأناضول.
صور | استمرار نقل مصابي الزلازل إلى ولايات أخرى في تركيا
وصول المصابين إلى مطار أتاتورك بإسطنبول- 14 فبراير/شباط  / صورة: AA
14 فبراير 2023

تواصل السلطات التركية، نقل المصابين من المناطق المنكوبة جراء الزلزال إلى ولايات أخرى، لتلقي العلاج.

وفي هذا الإطار، وصلت مطار أتاتورك بإسطنبول، فجر الثلاثاء، طائرة نقل عسكرية قادمة من ولاية أضنة وعلى متنها 49​​​​​​​ مصاباً برفقة ذويهم، حسب مراسل وكالة الأناضول.

وعقب وصول الطائرة إلى المطار نقلت فرق الإسعاف المصابين إلى مشافي إسطنبول لتقديم الرعاية الصحية لهم.

وفي آخر إحصاء، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد مطلع الأسبوع الفائت، إلى 31 ألفاً و643 شخصاً.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضربت زلازل جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوتها 7.7 درجة، و7.6 درجة، إضافة إلى مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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