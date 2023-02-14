سياسة
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9 آلاف و247 أجنبياً يشاركون في جهود البحث والإنقاذ إثر زلازل تركيا
يشارك نحو 9 آلاف و247 عنصراً من 80 بلداً أجنبياً في جهود البحث والإنقاذ في الولايات التركية المتضررة من الزلازل. وفيما تستمر عمليات البحث عن الضحايا تعتزم عدة دول أخرى إرسال فرق إضافية إلى تركيا.
9 آلاف و247 أجنبياً يشاركون في جهود البحث والإنقاذ إثر زلازل تركيا
الفريق التايواني مكون من 44 شخصاً مجهزين بأدوات إنقاذ وكلاب مدربة / صورة: AA
14 فبراير 2023

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، وجود 9 آلاف و247 عنصراً أجنبياً يشاركون في جهود البحث والإنقاذ عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد قبل أسبوع.

وذكرت الوزارة عبر حسابها بتويتر، أن 100 دولة عرضت المساعدات، وأن فرقاً موجودة على الأرض من 80 بلداً.

وقالت: "هناك 9 آلاف و247 عنصراً أجنبياً على الأرض، وهناك 5 دول من المنتظر أن ترسل فرقاً، إذ إن عدد العناصر الأجنبية المتوقع أن تأتي 860".

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده حظيت بتضامن دولي قوي عقب الزلازل.

وأشاد جاوش أوغلو بجهود طواقم الإنقاذ الأجنبية التي تساند السلطات وفرق الإنقاذ المحلية التي تعمل في المناطق المنكوبة.

وأعربت عدة دول عن تضامنها الكامل مع تركيا في مواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد منذ أسبوع. وبادر بعضها بإرسال طواقم إنقاذ ومساعدات عينية للولايات المنكوبة.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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