سياسة
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شاهد| إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 198 ساعة من الزلازل في قهرمان مرعش
بعد مرور أكثر من 198 ساعة على الزلازل المدمرة التي ضربت الجنوب التركي، تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج شخصين على قيد الحياة من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش.
شاهد| إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 198 ساعة من الزلازل في قهرمان مرعش
 إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 198 ساعة من الزلازل / صورة: AA
14 فبراير 2023

تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش التركية بعد 198 ساعة على الزلازل.

وتمكنت الفرق من الوصول إلى الفتى محمد أنس ينينار (17 عاماً) وشقيقه باقي (21 عاماً) تحت أنقاض المبنى الذي كانا يقطنانه في حي "ستوتشو أمام" بقضاء دولقدير أوغلو.

ونُقل الشقيقان المصابان مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتتابع فرق الإنقاذ البحث عن الناجين تحت الأنقاض في الولايات الـ10 التركية المتضررة من الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد قبل أكثر من أسبوع.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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