تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش التركية بعد 198 ساعة على الزلازل.

وتمكنت الفرق من الوصول إلى الفتى محمد أنس ينينار (17 عاماً) وشقيقه باقي (21 عاماً) تحت أنقاض المبنى الذي كانا يقطنانه في حي "ستوتشو أمام" بقضاء دولقدير أوغلو.

ونُقل الشقيقان المصابان مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتتابع فرق الإنقاذ البحث عن الناجين تحت الأنقاض في الولايات الـ10 التركية المتضررة من الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد قبل أكثر من أسبوع.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.