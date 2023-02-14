سياسة
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للأطفال والبالغين.. الهلال الأحمر التركي يقدم الدعم النفسي لمتضرري الزلازل
يقدم موظفو الدعم النفسي والاجتماعي والمتطوعون التابعون للهلال الأحمر التركي خدمات الإسعافات الأولية النفسية لضحايا الزلزال، من أجل الحد من الآثار الصادمة للزلازل.
للأطفال والبالغين.. الهلال الأحمر التركي يقدم الدعم النفسي لمتضرري الزلازل
وفق الهلال الأحمر التركي تقدم أكثر من 5 آلاف متطوع متخصص في الصحة النفسية بطلبات للانضمام / صورة: AA
14 فبراير 2023

يقدم موظفو الدعم النفسي والاجتماعي والمتطوعون التابعون للهلال الأحمر التركي خدمات الإسعافات الأولية النفسية لضحايا الزلزال، من أجل الحد من الآثار الصادمة للزلازل.

ووفقاً لبيان صادر عن الهلال الأحمر التركي، فإن فريق الدعم النفسي الاجتماعي المكون من 53 شخصاً، ويتألف من أطباء نفسيين واختصاصيين في علم النفس الإكلينيكي، واختصاصين في الإرشاد النفسي اختصاصين اجتماعيين ومتطوعين، يقدمون الإسعافات الأولية النفسية لضحايا الزلازل للوقاية من الصدمات العقلية.

كذلك يجري فريق الدعم النفسي الاجتماعي والمتطوعون، مقابلات مع الأطفال والبالغين وينظم أنشطة للحد من آثار الصدمات على الأطفال والإجهاد الناتج عن الزلازل.

وبالتنسيق مع وزارتي الأسرة والصحة، ستُنصب خيام للدعم النفسي والاجتماعي.

ووفق الهلال الأحمر التركي تقدم أكثر من 5 آلاف متطوع متخصص في الصحة النفسية بطلبات للانضمام. ومن المقرر إرسال الخبراء المتطوعين في المقاطعات المتضررة جراء الزلزال والمناطق الأخرى وإعطاء التدريبات النفسية عن طريق الإنترنت ووجهاً لوجه مع ضحايا الزلازل.

كذلك وجه الهلال الأحمر التركي، الراغبين في التبرع من أجل شراء الألعاب وإنشاء ساحات الألعاب ومواد التلوين وقصص الأطفال الضرورية للحد من آثار اضطراب ما بعد الصدمة لدى الأطفال، إلى مراجعة قائمة الاحتياجات عبر "www.kizilay". org.tr "أو الاتصال برقم 168

مصدر:TRT عربي - وكالات
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