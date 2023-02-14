تواصل المؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية والشركات الخاصة في تركيا التبرع بمنازل مسبقة الصنع لصالح متضرري الزلازل التي ضربت جنوب البلاد في السادس من فبراير/شباط الجاري.

وفي هذا الإطار، أكملت وزارة البيئة والتطور العمراني التركية إنتاج ألف و522 منزلاً متنقلاً في ولاية غازي عنتاب، وتسعى إلى رفع العدد إلى 15 ألفاً خلال فترة وجيزة جداً.

من جانبها قررت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية "أفاد" تأسيس مركز للإيواء في ولاية ملاطية على مساحة تصل إلى 180 ألف متر مربع.

ومن المقرر أن تتسع المساحة المخصصة لنحو ألف و200 منزل مسبق الصنع.

أما شركة بايكار التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية، فتعمل على تأسيس مركز لإيواء ألفي شخص داخل 520 منزلاً جاهزاً.

وكذلك أعلنت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موصياد" أنها ستتبرع بألف منزل مسبق الصنع لصالح المتضررين من الزلازل في قضاء بازارجيك بولاية قهرمان مرعش.

وأوضحت جمعية أحباب التركية للتضامن والتكافل الاجتماعي أنها ستوفر 3 آلاف منزل مسبق الصنع لصالح ضحايا الزلازل وأن الفرق المختصة بدأت ببناء قسم من هذه المنازل.

وعلى غرار المؤسسات والمنظمات والشركات التركية، تعهدت جمهورية شمال قبرص التركية تأسيس قرية مكونة من ألف منزل جاهز.

وفي وقت سابق أعلنت دولة قطر أنها سترسل إلى تركيا 10 آلاف منزل جاهز لصالح المتضررين من الزلازل.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزالان جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوتهما 7.7، و7.6 درجة، إضافة إلى مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.