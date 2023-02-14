سياسة
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الصحة العالمية تصف زلزال تركيا بـ"أكبر كارثة طبيعية" خلال قرن في أوروبا
وصف مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه، زلزال تركيا وسوريا بكونه "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن"، لافتاً إلى أن التكلفة الحقيقية لم تحدد بعد، في ظل استمرار جهود البحث والإنقاذ.
الصحة العالمية تصف زلزال تركيا بـ"أكبر كارثة طبيعية" خلال قرن في أوروبا
منظمة الصحة العالمية: التعافي والشفاء من الزلزال سيستغرق وقتاً وجهداً هائلَين / صورة: AA
14 فبراير 2023

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن الزلزال الذي خلّف أكثر من 35 ألف قتيل في تركيا وسوريا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن" تضرب بلداً واقعاً ضمن منطقتها الأوروبية.

وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوغه خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "نحن شهود على أكبر كارثة طبيعية في منطقة الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية خلال قرن ومازلنا نقيّم حجمها".

وأضاف: "التكلفة الحقيقية لم تُحدّد بعد وسيستغرق التعافي منها والشفاء منها وقتاً وجهداً هائلَين".

وبلغت حصيلة وفيات الزلزال الثلاثاء 35662 شخصاً (31974 في تركيا و3688 في سوريا)، ومن "المحتمل أن ترتفع بعد"، وفق المسؤول الأممي.

وذكّر بأن نحو 26 مليون شخص "يحتاجون إلى مساعدة إنسانية" في تركيا وسوريا.

ويُعدّ انتشار الفرق الطبية للإغاثة الطارئة، بالإضافة إلى نشر ثلاث طائرات ومعدات طبية لإسعاف 400 ألف شخص، الأكبر في تاريخ منظمة الصحة العالمية في أوروبا منذ 75 عاماً.

وتضمّ منطقة أوروبا، حسب تقسيمات منظمة الصحة العالمية، 53 دولة منها تركيا. أمّا سوريا، فتقع ضمن منطقة شرق المتوسط المجاورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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