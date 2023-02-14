أعلن السفير التركي في أذربيجان جاهد باغجي الثلاثاء إرسال باكو 1541 طناً من المساعدات الإنسانية إلى تركيا عقب كارثة الزلازل.

وأوضح باغجي خلال مؤتمر صحفي في باكو أن أذربيجان الشقيقة تحركت مباشرة دون انتظار نداء تركيا الدولي للإغاثة، مبيناً أن أول طائرة تقل فرق بحث وإنقاذ أقلعت من باكو قبل مضي 6 ساعات على الزلزال.

وأشار إلى أن أكثر من 400 عنصر توجهوا إلى تركيا بنفس اليوم عبر 3 طائرات، مبيناً أن عدد أفراد فرق البحث والإنقاذ الأذربيجانية التي قدمت إلى تركيا اقتربت من 750 شخصاً.

وأكّد أن الشعب الأذربيجاني أظهر مرة أخرى أنه على قلب واحد مع تركيا، قائلاً: "وصل إلى تركيا من أذربيجان حتى اليوم 5 آلاف و624 خيمة، ونحو 25 ألف بطانية، و401 طن مواد طبية، و1297 مولد كهرباء، و6 آلاف و240 مدفأة، و737 طن مواد غذائية".

وأضاف: "وصل إلى تركيا من أذربيجان 1541 طن من المساعدات الإنسانية".

وعلى صعيد آخر جددت السعودية الثلاثاء تأكيد وقوفها مع تركيا لتجاوز "كارثة" الزلزال.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء السعودي ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز واستعرض فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن "الملك سلمان بن عبد العزيز ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر عرقة بالرياض".

وفي مستهل الجلسة "اطّلع مجلس الوزراء على فحوى اتصال هاتفي أجراه ولي العهد بالرئيس التركي (الاثنين الماضي)، وما تضمنه من تقديم التعازي في ضحايا الزلزال، وتأكيد وقوف المملكة ومساندتها للأشقاء لتجاوز هذه الكارثة".

وتابع المجلس في هذا السياق "تطورات الأوضاع الإنسانية جراء الزلزال وجهود المملكة في تخفيف آثاره على شعبَي تركيا وسوريا الشقيقين".

وأشار إلى مشاركة المملكة في "أعمال الإنقاذ وإرسال المساعدات الطبية والإيوائية والغذائية واللوجستية، وتنظيم حملة شعبية لصالح المتضررين من هذا الحدث المؤلم للجميع".

وحتى الثلاثاء وصلت إلى تركيا 7 طائرات سعودية لإغاثة المتضررين من كارثة الزلزال، بجانب فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 95 شخصاً، وكادر طبي يضم 55 شخصاً، ووفد من الهلال الأحمر السعودي، وممثلو مركز الملك سلمان للإغاثة.

والثلاثاء الماضي وجّه العاهل السعودي وولي عهده بتسيير جسر جوي لدعم تركيا وسوريا في مواجهة الزلزال الذي ضربهما، وتنظيم حملة تبرعات شعبية عبر منصة ساهم (حكومية) لمساعدة ضحايا الزلازال.

وارتفع عدد المشاركين في الحملة إلى مليون و545 ألفاً، و729 متبرعاً في سابع أيامها، بحصيلة أولية تجاوزت 344 مليوناً و849 ألفاً و604 ريالات (89.2 مليون دولار) حتى صباح الثلاثاء.