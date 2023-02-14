سياسة
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شاهد | هدايا صغيرة في جيوب المعاطف المتبرَّع بها تُفرح قلوب منكوبي الزلازل
رغم كل المأساة التي تسببت بها الزلازل التي ضربت تركيا فإن قصص التضامن الاجتماعي بين أفراد الشعب التركي تسطر بماء من ذهب، كان منها أن عثرت سيدة تركية داخل معطف حصلت عليه من المساعدات لمنكوبي الزلازل على رسالة إنسانية أبكت جميع من شاهدها.
شاهد | هدايا صغيرة في جيوب المعاطف المتبرَّع بها تُفرح قلوب منكوبي الزلازل
المواطنون من جميع الولايات التركية استنفروا جهودهم لجمع التبرعات لمتضرري الزلازل / صورة: AA
14 فبراير 2023

في موقف إنساني تختلط فيه مشاعر الفرح والحزن معاً تفاجأت سيدة تركية برسالة إنسانية مؤثرة داخل معطف حصلت عليه من المساعدات المقدمة لمنكوبي الزلازل.

وأظهر مقطع فيديو سيدة تركية كانت من بين الناجين من الزلازل وهي تروي كيف أنها وجدت ملابس وحلوى داخل معطف حصلت عليه من المساعدات المقدمة لمنكوبي الزلازل.

وروت السيدة قصتها في موقف مؤثر حيث بكت وأبكت معها من شاهدها إذ مدت يدها إلى الجيب الأول فوجدت قطعة من "الكيك" فيما وجدت في الجيب الثاني 4 أزواج من الجوارب، ولم يكتف المرسل بذلك بل عمد إلى وضع قطعة شوكولا داخل الجيب الداخلي للمعطف، فيما وضع دبوس شعر لإفراح أطفال العائلة في الجيب الأخير.

وقالت السيدة تعليقاً على ما وجدته داخل المعطف: "هل يعقل أن من يفعل ذلك يدخل جهنم؟ ليرضى الله عنهم".

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها منذ فجر السادس من فبراير/شباط الجاري لانشتال الضحايا والعالقين تحت الأنقاض، فيما سخرت الدول التركية كل مواردها لدعم المتضررين من الزلازل في 10 ولايات جنوبي تركيا.

والثلاثاء قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "أكثر من 81 ألف مصاب نجوا من الزلزال وإن جزءاً كبيراً منهم غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج".

وشكر أردوغان جميع الدول الصديقة والشقيقة التي مدت يد العون ودعمت جهود الإغاثة التركية في مواجهة آثار الزلزال.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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