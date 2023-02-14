في رسالة مؤثرة تبعث على الأمل بالحياة ترك فريق من عمال المناجم الأتراك رسالة إنسانية مفعمة بالعواطف للناجين من تحت أنقاض المباني التي هدمتها الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا.

وكلّل فريق من عمال المناجم قدم من ولاية زونغولداك شمالي البلاد إلى ولاية قهرمان مرعش مركز الزلزال المزدوج نجاحه برسالة إنسانية كتبها على إحدى اللوحات في المدينة، بعدما نجح في يافع بقي 198 ساعة تحت الأنقاض.

وكتب الفريق الذي يواصل جهود الإغاثة لليوم التاسع على التوالي عبارة: “جئنا من أجل الحياة لا الفحم“ ، أو بالتركية "Kömür için değil! Ömür için geldik".

وكان الفريق نجح في إنقاذ محمد جعفر جيتين البالغ من العمر 18 عاماً، بعد 198 ساعة قضاها تحت أنقاض منزله المدمر في آدي يامان.

وفي أعقاب عاصفة الزلازل التي ضربت مدن جنوبي تركيا وتسببت في انهيار آلاف المباني وأودت بحياة 3419 شخصاً وأصابت ما يقرب من 20 ألفاً ظهر التضامن والتكافل المثالي الذي طالما أظهره المواطنون الأتراك عند كل نازلة، لمدّ يد العون لمساعدة المتضررين فور حصول كارثة طبيعية.

فمنذ اللحظات الأولى اجتمع الشعب التركي بطرق مختلفة للمساهمة في جهود الإغاثة، من الأفراد إلى المنظمات، وكان التضامن والتكافل والدعم واضحاً إذ سعى الجميع لمساعدة المتضررين من الزلازل.

وتبرع المواطنون والشركات والمؤسسات بالأموال والإمدادات والموادّ الغذائية للمساعدة في جهود الإغاثة التي تقودها الجهات الرسمية وتشرف عليها، فيما عملت مجموعات المتطوعين على مدار الساعة لتقديم الخدمات الأساسية، مثل توزيع المساعدات وإنشاء ملاجئ مؤقتة وتوفير الرعاية الطبية، فضلاً عن مساعدة الفرق الرسمية بعمليات البحث والإنقاذ.