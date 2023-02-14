سياسة
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"جئنا للحياة لا للفحم".. رسالة عمال المناجم الأتراك إلى منكوبي الزلازل
كتفاً بكتف شارك عمال المناجم في تركيا فرق البحث والإنقاذ جهودها في البحث عن ناجين تحت أنقاض المنازل التي دمرتها الزلازل التي ضربت تركيا، إذ تركوا رسالة مؤثرة للناجين تؤكد تضامنهم ووقوفهم معهم في هذه المأساة التي وُصفت بـ"كارثة القرن".
"جئنا للحياة لا للفحم".. رسالة عمال المناجم الأتراك إلى منكوبي الزلازل
“جئنا من أجل الحياة لا الفحم“.. رسالة عمال المناجم إلى الناجين من تحت الأنقاض / صورة: AA
14 فبراير 2023

في رسالة مؤثرة تبعث على الأمل بالحياة ترك فريق من عمال المناجم الأتراك رسالة إنسانية مفعمة بالعواطف للناجين من تحت أنقاض المباني التي هدمتها الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا.

وكلّل فريق من عمال المناجم قدم من ولاية زونغولداك شمالي البلاد إلى ولاية قهرمان مرعش مركز الزلزال المزدوج نجاحه برسالة إنسانية كتبها على إحدى اللوحات في المدينة، بعدما نجح في يافع بقي 198 ساعة تحت الأنقاض.

وكتب الفريق الذي يواصل جهود الإغاثة لليوم التاسع على التوالي عبارة: “جئنا من أجل الحياة لا الفحم“ ، أو بالتركية "Kömür için değil! Ömür için geldik".

وكان الفريق نجح في إنقاذ محمد جعفر جيتين البالغ من العمر 18 عاماً، بعد 198 ساعة قضاها تحت أنقاض منزله المدمر في آدي يامان.

وفي أعقاب عاصفة الزلازل التي ضربت مدن جنوبي تركيا وتسببت في انهيار آلاف المباني وأودت بحياة 3419 شخصاً وأصابت ما يقرب من 20 ألفاً ظهر التضامن والتكافل المثالي الذي طالما أظهره المواطنون الأتراك عند كل نازلة، لمدّ يد العون لمساعدة المتضررين فور حصول كارثة طبيعية.

فمنذ اللحظات الأولى اجتمع الشعب التركي بطرق مختلفة للمساهمة في جهود الإغاثة، من الأفراد إلى المنظمات، وكان التضامن والتكافل والدعم واضحاً إذ سعى الجميع لمساعدة المتضررين من الزلازل.

وتبرع المواطنون والشركات والمؤسسات بالأموال والإمدادات والموادّ الغذائية للمساعدة في جهود الإغاثة التي تقودها الجهات الرسمية وتشرف عليها، فيما عملت مجموعات المتطوعين على مدار الساعة لتقديم الخدمات الأساسية، مثل توزيع المساعدات وإنشاء ملاجئ مؤقتة وتوفير الرعاية الطبية، فضلاً عن مساعدة الفرق الرسمية بعمليات البحث والإنقاذ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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