سياسة
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شاهد | فريق فلسطيني يشارك بأعمال البحث والإنقاذ ومهام طبية أخرى في ملاطية
يشارك فريق فلسطيني مكون من 30 شخصاً، في أعمال البحث والإنقاذ عن ناجين من تحت الأنقاض، في ملاطية التي كانت إحدى الولايات التركية التي ضربها الزلزال المدمر مؤخراً. وتشارك مجموعة من الهلال الأحمر الفلسطيني بالبحث والإنقاذ ومهام طبية وتقديم خدمات صحية.
شاهد | فريق فلسطيني يشارك بأعمال البحث والإنقاذ ومهام طبية أخرى في ملاطية
ملاطية التركية.. فريق فلسطيني يشارك في أعمال البحث والإنقاذ ومهام طبية أخرى / صورة: AA
14 فبراير 2023

يشارك فريق فلسطيني مكون من 30 شخصاً في أعمال البحث والإنقاذ عن ناجين من تحت الأنقاض، في ملاطية التي كانت إحدى الولايات التركية التي ضربها الزلزال المدمر مؤخراً.

الفريق التابع للهلال الأحمر الفلسطيني قسّم المهام بين أعضائه، ففي الوقت الذي تشارك فيه مجموعة من 15 شخصاً بالبحث والإنقاذ، ينفذ الآخرون مهام طبية وتمريضية ونصب خيام وتقديم خدمات صحية.

وفي حديثه للأناضول قال خالد أبو قارة، مسؤول الفريق الإغاثي الفلسطيني إنهم قرروا التوجه فور الزلزال إلى "تركيا الشقيقة" لمساندة فرقها في مكافحة آثار الكارثة.

وأكد تضامن فلسطين وشعبها مع الشعب التركي أمام هذه الكارثة.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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