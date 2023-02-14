بنيامين ميهاونوفيتش، فتى يبلغ من العمر 12 عاماً يعيش في العاصمة البوسنية سراييفو قرّر بيع الشاي لمؤازرة ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا.

وبدأ ميهاونوفيتش جمع المساعدات من خلال بيع الشاي في كشك صغير في شوارع منطقة دوبريجا بالعاصمة لضحايا الزلزالين اللذين ضربا جنوب شرقي تركيا وشمال غربي سوريا في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وعندما سُئل من أين جاءت فكرة كشك الشاي رد قائلاً: "عندما شاهدت الزلازل في تركيا وسوريا على شاشة التلفزيون خطرت لي فكرة إنشاء كشك شاي، ودعوت أصدقائي للانضمام إليّ".

وأضاف الصبي للأناضول: "اقترحت التبرع بالمال الذي جرى جمعه لمنظمة الإغاثة المحلية Pomozi.ba أو استخدامه لشراء منتجات الأطفال المطلوبة".

وأفاد ميهاونوفيتش بعد أن بدأ حملته الخاصة للمساعدات الأحد: "لقد جمعت 100 يورو حتى الآن (...) اشتريت منتجات الأطفال بالمال الذي جمعته في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني تبرعت لموقع Pomozi.ba".

وفي هذا الصدد قال ميهاونوفيتش إنه يشعر بالأسف الشديد على الأطفال والرُضّع المتضررين من الزلازل، وأضاف: "بعض الناس لم يرغبوا في شرب الشاي، لقد أرادوا فقط المساعدة".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.