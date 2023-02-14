أعلنت مسؤولة في الخارجية الأمريكية الثلاثاء أن حكومة بلادها والقطاع الخاص ساهموا بأكثر من 135 مليون دولار لمساعدة تركيا وسوريا في مواجهة آثار الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وتشمل المساعدات مساهمة أولية أعلن عنها سابقاً بقيمة 85 مليون دولار من الولايات المتحدة، والتي جرى تخصيصها لتوفير الضروريات مثل البطانيات والطعام والمأوى.

وقالت إريكا أولسون المسؤولة في وزارة الخارجية للشؤون الأوراسية بمؤتمر صحفي إن القطاع الخاص تبرع بمساعدات بأكثر من 50 مليون دولار خصصت للنقل الجوي والملابس والطعام.

وأضافت أولسون أن التبرعات شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأيام الأخيرة حيث بلغت المساهمات 30 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وارتفعت إلى 51 مليون دولار في وقت متأخر من يوم الاثنين.

ولم يتضح سبب الارتفاع الكبير على الفور، لكنه جاء بعد أن حثّت الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكيين على التبرع لجهود الإغاثة خلال مباراة سوبر بول يوم الأحد -الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في الولايات المتحدة.

وأوضحت أولسون أن من بين الشركات التي قدّمت تبرعات لمنكوبي الزلازل شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات، إذ تبرعت بـ500 ألف دولار، عبر الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ولدى سؤالها من قبل وكالة الأناضول فيما إذا كان لدى الحكومة الأمريكية تقدير لمدى مساهمة القطاع الخاص في نهاية المطاف في الجهود، قالت أولسون إن الرقم ليس واضحاً على الفور، مشيرة إلى ضخامة التبرعات الجارية.

وتابعت: "حجم ونطاق الاستجابة يمكن أن يكونا أكبر بعدة أضعاف من أي رقم يمكن أن أعطيكم إياه".

وقالت: "لقد أدهشنا حقاً الكرم من جميع أنحاء الولايات المتحدة والروح الحميمة التي يتمتع بها الشعب الأمريكي مع الشعب التركي في هذا الموقف".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​